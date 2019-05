Pékin crée une liste noire d'entreprises étrangères

Cette menace intervient au moment où de nouvelles surtaxes doivent entrer en vigueur samedi en Chine sur des produits américains, en représailles aux hausses de droits de douane annoncées par Donald Trump début mai sur des produits chinois.

« Les entreprises, organisations et particuliers étrangers qui n'obéissent pas aux règles du marché, qui s'éloignent de l'esprit d'un contrat, qui imposent des embargos ou cessent d'approvisionner des entreprises chinoises pour des motifs non commerciaux et nuisent gravement à leurs intérêts et droits légitimes seront placés sur une liste d'entités non fiables », a annoncé le ministère du Commerce.

Les modalités de cette mesure, notamment sa date d'entrée en vigueur, n'ont pas été précisées.

« La décision de la Chine de créer une liste noire d'entreprises "non fiables" est une réponse à la liste américaine [d'entreprises suspectes visant Huawei] pour indiquer que la Chine peut cibler les entreprises américaines », analyse Rajiv Biswas, du cabinet IHS Markit.