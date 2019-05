Guerre commerciale: Pékin dénonce les «mensonges» des États-Unis

« Les États-Unis ont déjà proféré ces mensonges à plus d'une reprise. Chaque fois, la Chine les dénonce mais les États-Unis font preuve de constance, pour ne pas dire d'obsession, en [les] répétant », a déclaré devant la presse un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang.

« On dirait que plus ils les répètent, plus ils pensent que les gens vont y croire », a-t-il martelé.

Le président américain a une nouvelle fois déclaré jeudi que « la Chine tenait beaucoup à conclure un accord » avec les États-Unis car la guerre commerciale a selon lui « un effet dévastateur » sur le géant asiatique.

Il fait valoir que l'économie chinoise ralentit, « des entreprises fuient la Chine pour éviter les tarifs douaniers » et vont s'installer au Vietnam ou dans d'autres régions d'Asie.