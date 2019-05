Otéra: des cadres avaient des relations douteuses

Ces révélations se trouvent dans le rapport d'enquête commandé par la Caisse à la suite des révélations embarrassantes du Journal de Montréal concernant les agissements de certains dirigeants de Otéra Capital, la filiale de financement hypothécaire de la Caisse.

Menée par l'avocat Stéphane Eljarrat, du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt, l'enquête exhaustive a duré 3 mois et demi, a eu accès a plus de 1,5 million de documents et a nécessité la collaboration de plus d'une centaine d'experts. Le travail a coûté 5 millions à la Caisse.

L'avocat a confirmé être en communication avec des autorités policières pour certaines facettes de son enquête.

Quatre personnes perdent leur emploi chez Otéra, dont l'ancien patron Alfonso Graceffa, de même que la vice-présidente au financement immobilier Québec et Est du Canada, Martine Gaudreault, et l'économiste Edmondo Marandola.

Une nouvelle patronne est nommée en la personne de Rana Ghorayeb. Elle travaille dans l'équipe des infrastructures de la Caisse depuis 2012.

L'enquête arrive à la conclusion « qu'aucune preuve de fraude ou de blanchiment d'argent touchant le portefeuille d'Otéra n'a été établie par nos experts. »

En réaction, le conseil d'administration d'Otéra sera renforcé. Les pratiques liées à l'éthique seront alignées sur celles de la Caisse. Il est notamment question d'adopter des normes de la Caisse en matière de transactions personnelles. La Caisse parle de créer un poste de chef de la conformité. Un comité du c. a. sera chargé de la gouvernance et de l'éthique.