Enquête sur Otéra Capital: «choquant et inacceptable»

Un ou une cadre entretenait des relations d'affaires personnelles avec des acteurs connus du crime organisé ; une personne cadre s'est fait remettre 15 000 $ en espèces par un trafiquant de drogue en guise de remboursement d'un prêt personnel ; un autre s'est servi de son adresse courriel d'entreprise pour accorder un prêt personnel de 180 000 $ portant des intérêts à un taux usuraire de 78,2 %.

Ces faits embarrassants sont décrits dans un sommaire du rapport d'enquête commandé par la Caisse à la suite de révélations du Journal de Montréal en février concernant les agissements de certains dirigeants d'Otéra Capital, filiale de financement hypothécaire de la Caisse. Le document a été rendu public hier par l'institution financière.

En conférence de presse, l'avocat chargé de l'enquête, Stéphane Eljarrat, du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt, a confirmé être en communication avec des autorités policières.

« Pour moi, c'est choquant, inacceptable. Les Québécois s'attendent à des comportements exemplaires de ma part et de la part de l'ensemble de nos employés. Je m'attends exactement à la même chose. »

- Michael Sabia, patron de la Caisse de dépôt

L'enquête de Me Eljarrat a duré trois mois et demi, a eu accès à plus de 1,5 million de documents et a nécessité la collaboration de plus d'une centaine d'experts. Le travail a coûté 5 millions à la Caisse.

Quatre personnes perdent leur emploi chez Otéra, dont l'ancien patron Alfonso Graceffa, de même que la vice-présidente au financement immobilier Québec et Est du Canada, Martine Gaudreault, et l'économiste Edmondo Marandola.

La Presse a joint au téléphone Alfonso Graceffa et Edmondo Marandola, mais ils n'ont pas voulu faire de commentaires. Il n'a pas été possible de joindre Martine Gaudreault.

Une nouvelle patronne a été nommée en la personne de Rana Ghorayeb. Elle travaille dans l'équipe des infrastructures de la Caisse depuis 2012.

L'enquête arrive à la conclusion « qu'aucune preuve de fraude ou de blanchiment d'argent touchant le portefeuille d'Otéra n'a été établie par [ses] experts ».

En réaction, le conseil d'administration d'Otéra sera renforcé. Les pratiques liées à l'éthique et à la gouvernance seront alignées sur celles de la Caisse. Il est notamment question d'adopter des normes de la Caisse en matière de transactions personnelles. La Caisse parle de créer un poste de chef de la conformité. Un comité du conseil d'administration sera chargé de la gouvernance et de l'éthique.

Québec se dit satisfait

À Québec, le gouvernement s'est dit satisfait, hier, du travail d'enquête qui a été fait par la Caisse.

« Je suis convaincu que [cette situation] est une exception. Pour connaître plusieurs hauts dirigeants de la Caisse de dépôt, il n'y a pas cette culture. [...] Le code d'éthique est ferme, est clair, et je pense que les hauts dirigeants des différentes filiales ont [eu] leur leçon pour s'assurer qu'il soit appliqué », a dit le premier ministre François Legault.

« L'éthique, c'est non négociable. Tout le monde doit être vigilant. Otéra doit faire des améliorations à son code d'éthique et à sa gouvernance, et ça sera fait », a ajouté le ministre des Finances, Eric Girard.

Le leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellet, a souligné le travail d'enquête qui a mis au jour les irrégularités reprochées aux quatre personnes congédiées.

« Lorsque ça prend des journalistes, des enquêtes de fond, on voit toute l'importance qu'a le système journalistique au Québec pour que les filous soient effectivement mis au pilori et qu'on prenne des mesures pour s'en débarrasser », a-t-il d'abord lancé.

Martin Ouellet s'est également interrogé sur les contrôles internes de la Caisse et ses filiales, en proposant un regard extérieur.

« L'Autorité des marchés financiers n'enquête pas sur la Caisse de dépôt. On est en droit de se poser la question : est-ce que l'Autorité des marchés financiers pourrait avoir un mandat justement dans la Caisse de dépôt ? Probablement, avec ce qu'on vient de voir. »

- Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse et La Presse canadienne

Finis, les prêts aux dirigeants

Le dirigeant qui fait financer ses acquisitions immobilières personnelles par son employeur, c'est fini. La Caisse a mandaté Norton Rose Fulbright pour suggérer une mise à niveau du code d'éthique d'Otéra Capital. Parmi les recommandations figure celle d'interdire à la filiale d'accorder des prêts à des dirigeants et aux personnes liées, y compris les personnes morales où le dirigeant a des intérêts.

Terminés, les achats de petits blocs en cachette

Norton Rose suggère d'étendre les restrictions sur les transactions personnelles aux biens immobiliers. Dorénavant, il est suggéré que tout employé d'Otéra obtienne l'autorisation du chef de la conformité avant de participer à toute transaction immobilière, excepté la résidence familiale.

La fin pour Alfonso Graceffa

« Ivanhoé Cambridge annonce que Monsieur Alfonso Graceffa n'est plus à l'emploi d'Ivanhoé Cambridge. » Par ce communiqué laconique d'une seule phrase, la Caisse de dépôt montre la porte à un haut dirigeant qui était en pleine ascension professionnelle, en passe d'accéder au cénacle du pouvoir au sein de la filiale immobilière qui gère 38 milliards de dollars d'actif net. L'homme était dernièrement devenu le chef des unités d'affaires d'Ivanhoé Cambridge, poste qui s'apparente à celui d'un chef de l'exploitation. Le chef des unités d'affaires siège au comité de direction d'Ivanhoé.

Nouveau code d'éthique chez Ivanhoé Cambridge

Le coup de tonnerre chez Otéra s'est fait donc entendre également chez Ivanhoé Cambridge. Outre le départ de M. Graceffa, le code d'éthique sera mis au niveau de celui de la Caisse à la manière de ce qui est proposé pour Otéra. De plus, le grand propriétaire immobilier décide de scinder les fonctions de président du conseil et de chef de la direction, auparavant occupées par Daniel Fournier.

