Les États-Unis boudent le principal forum économique russe

L'ambassadeur des États-Unis en Russie, John Huntsman, ne se rendra pas à ce grand raout voulu par le Kremlin comme un « Davos russe », a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ambassade, précisant qu'aucun autre diplomate américain ne le représenterait.

« Il serait difficile pour lui de s'y rendre alors que l'investisseur américain Michael Calvey est détenu et accusé devant un tribunal pénal pour des questions relatives à un litige économique », a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ambassade.

« L'assignation à résidence et les poursuites pénales contre M. Calvey sapent les efforts déployés pour créer la stabilité nécessaire pour attirer de nouveaux investissements et encourager des relations commerciales plus solides », ajoute l'ambassade.