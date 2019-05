L'endettement des ménages à un record, dit la SCHL

L'endettement des ménages canadiens a atteint un niveau record à la fin de l'année dernière, tandis que l'activité hypothécaire a ralenti par rapport à l'année précédente, a indiqué mercredi la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Selon l'agence fédérale, le ratio de la dette au revenu des Canadiens a atteint un record de 178,5 % au quatrième trimestre de l'année dernière, les détenteurs d'hypothèques continuant de faire croître leur dette non hypothécaire.

Selon la SCHL, les niveaux d'endettement ont augmenté, les soldes moyens des cartes de crédit et des marges de crédit ayant augmenté plus rapidement qu'en 2017, en particulier à Vancouver, à Edmonton et à Toronto.

L'agence a précisé que les niveaux d'endettement avaient augmenté alors même que les prix moyens des logements chutaient, après une légère hausse des taux d'intérêt, un ralentissement de la croissance économique et la mise en place de nouvelles règles hypothécaires.

Pour les nouveaux prêts hypothécaires, la valeur moyenne était inférieure de 3,8 % à celle de l'année précédente, tandis que la valeur moyenne de tous les prêts hypothécaires a augmenté de 3,1 % pour atteindre 209 570 $ au cours du trimestre.

Selon la SCHL, le niveau d'endettement des consommateurs âgés augmente, la part des détenteurs de prêts hypothécaires âgés de 55 ans et plus continuant d'augmenter.