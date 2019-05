 Transaction Air Canada-Transat: plus complexe qu'on le croit, dit un expert 

Les raisons et les conséquences éventuelles d'un mariage d'Air Canada avec Transat sont beaucoup plus complexes qu'on peut le croire, selon un expert.

« La transaction est encore loin d'être bouclée », souligne Ben Cherniavsky, de la firme Raymond James.

Dans une note publiée vendredi, il affirme qu'au-delà du champ de mines réglementaire à franchir, il y a des risques d'exécution substantiels. « L'intégration de deux transporteurs aériens est quelque chose de très compliqué, long et périlleux. Quel est le but de la transaction si elle ne permet pas de licenciements, de diminuer la capacité et le nombre d'avions et, bien entendu, d'augmenter les prix ? »

Selon lui, exploiter Transat en tant qu'entité indépendante serait redondant puisqu'avec son enseigne Rouge, Air Canada exploite déjà le créneau des voyages d'agrément.

« Ce serait peut-être moins inquiétant si Air Canada n'était pas déjà perçue comme un des transporteurs les plus complexes au monde, avec ses multiples [enseignes], prix, modèles d'appareils et nombreux fournisseurs. Ajouter Transat ne ferait que complexifier le tout. Ça rendrait aussi encore plus difficile de tenter de prédire la performance financière d'Air Canada », dit-il.

« Cette transaction est un autre exemple du désir d'Air Canada d'essayer d'être tout pour tout le monde et de sa tendance à vouloir défendre son territoire à tout prix. Je soupçonne qu'Air Canada agit de manière hautement défensive en déposant cette offre. Au bout du compte, Air Canada risque d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Mais l'histoire nous a démontré que parfois, il faut bien choisir ce qu'on désire. Par conséquent, au stade tardif actuel du cycle économique, je demeure prudent face au plan de croissance agressif d'Air Canada. »

***

Malgré les risques grandissants entourant l'intensification d'une guerre commerciale, les marchés boursiers résistent raisonnablement bien, souligne l'économiste en chef de la BMO, Doug Porter, dans une note publiée vendredi.

« Cette résilience reflète notamment l'espoir qu'un accord peut ultimement être signé, mais peut aussi s'expliquer par la décision de l'administration Trump de repousser de six mois l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires dans le secteur automobile, ainsi que par une possible et éventuelle intervention de la Fed. »

***

L'analyste Turan Quettawala, de la Scotia, évalue à 15 % la probabilité de voir l'action de Transat retomber à 5 $ après un échec des négociations avec Air Canada, qui offre 13 $ par action. Il estime à 25 % les chances de voir apparaître une offre concurrente de quelque 15 $ par action.

***

Les valorisations boursières n'atteignent pas encore les niveaux enregistrés en 2016 et 2017, fait remarquer le gestionnaire d'actifs Mirabaud, dans sa lettre financière publiée cette semaine. « Une poursuite de la hausse des marchés est donc vraisemblable, bien que dans des proportions modérées, au vu des faibles croissances des bénéfices attendus. »

***