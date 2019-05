Tarifs: le Canada «encouragé» par les discussions

La décision du président Donald Trump de retarder la mise en place de tarifs automobiles au Japon et en Europe suscite un nouvel espoir de voir la fin des droits punitifs sur les importations canadiennes d'acier et d'aluminium.

Les responsables canadiens se disent « encouragés » par deux conversations tenues la semaine dernière entre M. Trump et le premier ministre Justin Trudeau, ainsi que par la réunion de mercredi à Washington entre la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

Toutefois, des sources soulignent qu'après tant de faux départs au sujet d'une possible levée des tarifs, rien n'est certain tant que cela ne se produit pas.

Un rapport du département américain du Commerce a déterminé que les importations d'automobiles et de certaines pièces pourraient nuire à la sécurité nationale des États-Unis, mais M. Trump a décidé d'attendre 180 jours avant d'imposer des tarifs et a ordonné la tenue de nouvelles discussions pour régler le problème.

Le département du Commerce était parvenu à la même conclusion à propos des importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada et du Mexique, il y a près d'un an, et avait imposé les tarifs en vertu d'un article de la législation commerciale américaine qui confère cette autorité au président.

Mme Freeland, M. Trudeau et d'autres ont qualifié les tarifs d'illégaux, d'absurdes et d'insultants. Le Canada et le Mexique ont affirmé qu'il serait difficile de ratifier le nouvel accord de libre-échange continental si ces droits restent en vigueur.