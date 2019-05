À suivre cette semaine

L'emploi au Canada en avril

Après la publication de données fortes sur l'emploi aux États-Unis en avril, qui ont eu un effet tonique en Bourse vendredi, les données canadiennes de l'emploi seront publiées. Est-ce que la création d'emploi au Canada a retrouvé son élan de plus de 50 000 emplois par mois ajoutés en janvier et en février, avant le recul de 7000 emplois mesuré en mars ? Considérant le ralentissement de croissance observé récemment, les attentes sont très modestes parmi les économistes, qui misent sur la création de quelques milliers d'emplois tout au plus.

Le point sur l'inflation aux États-Unis

Dans leurs plus récents commentaires de conjoncture, mercredi dernier, les dirigeants de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont mentionné la faiblesse de l'inflation parmi les facteurs justifiant le statu quo en matière de taux d'intérêt directeur. Or, la mise à jour des mesures de l'inflation aux États-Unis en avril aura lieu vendredi. Parmi les économistes sondés par l'agence Thomson Reuters, on anticipe un taux d'inflation - par l'indice des prix à la consommation - en hausse mensuelle de 0,4 % pour le deuxième mois d'affilée, en raison surtout du bond du prix de l'essence.