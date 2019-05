Un surplus budgétaire plus élevé que prévu à Québec

Cet écart de 1,1 milliard par rapport à la dernière prévision s'explique par une hausse des rentrées fiscales qui ont dépassé les attentes, signale le rapport mensuel des opérations financières au 28 février, publié vendredi après la fermeture des marchés.

L'excédent prévu de 3,6 milliards se situe dans la fourchette d'une étude publiée en février dernier par l'Institut du Québec, qui anticipait un surplus oscillant entre 3,4 milliards et 4,6 milliards. Le gouvernement Legault avait tempéré les conclusions de cette enquête.

Québec a pu empocher 961 millions de plus grâce à des revenus fiscaux plus élevés, une économie du côté du service de la dette attribuable à des taux d'intérêt moins élevés et d'autres baisses de dépenses. Le froid hivernal mordant a fait grimper la facture de chauffage des Québécois, ce qui a permis à Hydro-Québec d'envoyer 100 millions de plus à son actionnaire.