PSP hausse sa mise dans le pot

L'investisseur institutionnel d'Ottawa, dont le principal bureau d'affaires est à Montréal, a pris une première participation dans Aurora Cannabis au cours du dernier trimestre de 2018. Des documents déposés auprès de la Securities & Exchange Commission dans les derniers jours révèlent que PSP a fait l'acquisition de 2,6 millions d'actions d'Aurora Cannabis au cours des mois d'octobre, novembre et décembre.

PSP a aussi récemment pris une première participation dans Aphria (553 800 actions) et dans Cronos (431 900 actions). PSP possède également 555 100 actions de Canopy Growth. La participation dans Canopy a été prise au printemps passé.

Dans chacun de ces cas, PSP est actuellement l'un des 20 plus grands actionnaires.

En plus de ses participations directes dans des producteurs de pot, PSP détient aussi 27 636 actions de Constellation Brands (qui possède environ 35 % de Canopy), près de 100 000 actions d'Altria (qui a annoncé en décembre l'acquisition d'un intérêt de 45 % dans Cronos) et environ 10 000 actions de Molson Coors (qui possède une coentreprise avec Hexo, producteur de cannabis de Gatineau).

À titre de comparaison, la Caisse de dépôt et placement du Québec ne détient aucun investissement direct connu dans les producteurs de pot.

La Caisse possède par contre de petites participations dans le producteur de bière et de vin Constellation Brands (1 million de dollars US), dans le cigarettier Altria (22 millions de dollars US), ainsi que dans le brasseur Molson Coors (6 millions de dollars US).

Le secteur du cannabis connaît un très bon début d'année en Bourse. L'action d'Aurora est en hausse de près de 40 % depuis le 1er janvier, alors que celle de Canopy s'est appréciée de plus de 70 %. Le titre d'Aphria a gagné plus de 60 % jusqu'à maintenant en 2019 alors que la valeur de Cronos a doublé cette année.

PSP investit notamment des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, les Forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada.

La direction de PSP n'a pas souhaité commenter ses décisions de placement. L'actif sous gestion total chez PSP s'élève à environ 160 milliards de dollars.