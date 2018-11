Postes Canada: une loi spéciale dès jeudi ?

Le préavis de 48 heures a déjà été donné à la Chambre, a indiqué mercredi matin la ministre fédérale du Travail. « Nous aurons ainsi toute la latitude pour présenter ce projet de loi en temps voulu », a expliqué Patty Hajdu à la presse, avant la réunion du caucus libéral mercredi matin.

La ministre a expliqué qu'elle ne souhaitait pas en arriver à une loi spéciale, mais a souligné que plusieurs petites et moyennes entreprises comptaient sur la livraison des colis pour réaliser des profits à l'approche de la période des Fêtes. Cela dit, Mme Hajdu a invité à nouveau les deux parties à s'entendre, en souhaitant une « solution substantielle et significative » à ce conflit de travail.

La ministre avait reconduit, mardi, le mandat du médiateur spécial Morton Mitchnick pour tenter de dénouer l'impasse, tout en brandissant la menace d'une loi spéciale. M. Mitchnick a déjà présidé la Commission des relations de travail de l'Ontario, et la ministre a indiqué que son gouvernement est disposé à lui accorder le temps voulu.

« Les deux parties doivent travailler très fort pour une entente, a-t-elle souhaité mercredi. Et si elles ne peuvent pas, nous devons prendre (d'autres moyens) pour restaurer le service pour les Canadiens [...] En cette période de l'année très occupée, les gens comptent sur Postes Canada pour la livraison de colis. »

Des grèves tournantes ont lieu un peu partout au pays depuis cinq semaines, mais les deux parties soutiennent qu'elles demeurent à la table de négociations.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes a refusé lundi de décréter une trêve pendant la période des Fêtes en échange d'une prime de 1000 $ pour chacun de ses 50 000 membres. Le syndicat estime que les employés auraient alors continué de travailler jusqu'au 31 janvier dans les mêmes conditions qu'ils souhaitent précisément améliorer.