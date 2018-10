 NBA à Montréal: le PDG de GardaWorld intéressé à être actionnaire minoritaire 

L'annonce a été effectuée cet après-midi en conférence de presse par un groupe de gens d'affaires québécois appuyé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'ex-ministre et banquier Michael Fortier et le gestionnaire sportif Kevin Gilmore, ex-numéro deux des Canadiens de Montréal, font partie du groupe de gens d'affaires qui font des démarches pour implanter une équipe de la NBA à Montréal. Par voie de communiqué, M. Crétier a indiqué avoir accepté d'investir jusqu'à 10 % de la valeur d'une éventuelle équipe de la NBA.

« Un projet sportif d'une telle envergure ne pourra que contribuer au dynamisme de Montréal. Le sport est extrêmement populaire auprès des Québécois, et le basketball ne fait pas exception. J'ai à coeur le rayonnement de Montréal et je sais qu'elle saura accueillir avec enthousiasme la venue d'un autre sport professionnel avec une équipe de la NBA. J'ai pu apprécier la popularité croissante du basketball à l'échelle internationale, et je serais ravi de m'associer à la venue de la NBA dans ma ville natale », a indiqué M. Crétier par voie de communiqué.

Selon Forbes, une équipe de la NBA vaut en moyenne 1,6 milliard US, ou 2,1 milliards CAN. Un investissement de 10 % dans une équipe valant 2,1 milliards CAN constitue donc 210 millions CAN.

Le groupe mené par M. Fortier et M. Gilmore, appuyé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, a aussi mené une étude de faisabilité économique du projet d'une équipe de la NBA. L'étude conclut que Montréal se classe au 7e rang en matière d'attractivité sur les 49 villes en Amérique du Nord ayant au moins une équipe des quatre circuits de sport majeur (NFL, MLB, NBA, LNH). « Nous pouvons dire avec grande confiance que Montréal serait parmi les 10 meilleurs marchés de la NBA », dit Kevin Gilmore.

La NBA, qui a 30 équipes, n'a pas présentement de processus d'expansion. L'an dernier, le commissaire de la NBA a toutefois indiqué qu'une expansion était « inévitable ».