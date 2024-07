Le courtier immobilier Maxime Bédard, « le pompier riche », comme il se décrit dans un livre lancé à l’automne 2023, est apparu par hasard sur le chemin d’un veuf âgé et paralysé.

L’homme vivait dans son bungalow avec sa femme, qui était son aidante naturelle jusqu’à ce qu’elle meure subitement en 2021. Comme il ne pouvait pas habiter seul, il a été placé d’urgence dans un CHSLD. Sans enfant ni neveux ou nièces, il assurait seul la liquidation de la succession de sa femme et devait vendre sa maison inhabitée de Longueuil.

« Je ne voulais pas me faire arnaquer, j’ai dit : “je vais prendre un agent d’immeuble. Je vais payer une commission et il va la vendre” », a raconté le nonagénaire lors d’une audience de l’OACIQ à laquelle La Presse a assisté. M. Bédard est accusé par l’organisme de s’être placé en conflit d’intérêts dans cette histoire. Les faits relatés ci-dessous sont tirés de la preuve présentée par le syndic, mais aucune décision n’a été rendue à ce jour.

« J’ai appelé RE/MAX parce que dans le secteur où j’étais, il y avait beaucoup de pancartes RE/MAX », précise l’homme qu’on ne peut nommer à cause d’un interdit de publication.

C’est alors qu’on le met en relation avec Maxime Bédard.

Le courtier lui annonce rapidement qu’il a déjà un acheteur potentiel, mais ne précise pas à son client qu’il s’agit de son ami, collègue pompier et partenaire d’affaires avec qui il investit en immobilier. Ils ont cinq immeubles et sont propriétaires de Wings, une société d’investissement qui réalise « les plus hauts rendements en investissement immobilier en ayant une longueur d’avance », d’après son site internet.

Maxime Bédard ne fait pas de recherche de comparables, ne vérifie pas le montant de l’évaluation municipale, n’affiche pas la maison sur Centris et ne met pas de pancarte devant la maison, reconnaît-il lors des audiences de l’OACIQ.

Le courtier va chercher les clés du client au CHSLD, fait visiter la maison à son ami et fait fi des deux infirmières du centre et du beau-frère de son client qui se disent aussi intéressés par la maison.

Au CHSLD, il présente verbalement à son client deux offres. L’une à 205 000 $ de son ami du secondaire Samuel Coulombe qui n’a pas visité la maison, mais qui a indiqué sur le document officiel l’avoir fait. Une deuxième à 215 000 $ de son partenaire d’affaires Roderick Sansregret.

Lors des audiences, Maxime Bédard avoue qu’il n’a pas dit à son client que ce dernier pouvait faire une contreproposition.

La transaction se déroule pourtant en pleine pandémie alors que les acheteurs se bousculent pour acheter des maisons à fort prix et en surenchère. Fait surprenant dans ce contexte, son client âgé doit se décider le jour même, car les promesses d’achat expirent rapidement.

Pourquoi la pression est-elle mise sur le vendeur dans un marché de vendeurs ? demande un des membres du comité de discipline à Maxime Bédard. Il n’a pas de réponse. Le courtier n’a pas conseillé à la personne âgée d’attendre. Il dit même ne pas lui avoir fourni de conseils.

Deux contrats de courtage achat sont signés par chacun des amis de Maxime Bédard, ce qui permet au courtier d’obtenir une commission. Cependant, le comité se demande pourquoi Maxime Bédard n’a fait signer aucun contrat de courtage vente au vieil homme.

Maxime Bédard admet, lorsqu’il est questionné, qu’il n’a pas vérifié si son client avait un mandat d’inaptitude ou contacté un proche, un travailleur social ou un aide-soignant.

À une bonne Samaritaine près de perdre 115 000 $

Déçu par les sommes offertes, le vieil homme accepte à regret la promesse d’achat la plus haute. Mais il aura la chance de croiser la route d’une bonne Samaritaine avant de faire authentifier la transaction.

Lors d’un rendez-vous avec la conseillère de la caisse Desjardins qui s’occupe du compte de succession de sa défunte femme, il lui raconte les derniers évènements.

Comprenant que la transaction comporte des éléments douteux, la conseillère téléphone au directeur de l’agence RE/MAX Imagine et réussit à faire annuler la vente.

Le directeur propose alors à l’homme un autre courtier de son agence. Le bungalow profite d’une mise en marché sur Centris et d’une pancarte bien visible devant la propriété. Résultat : le bungalow s’est vendu 330 000 $, soit 115 000 $ de plus.

L’auteur du livre Le pompier riche : comment faire 500 $, 1000 $ ou 5000 $ par semaine en plus de votre salaire ! attend maintenant de connaître les conclusions du comité de discipline à son sujet.

Il est lui aussi accusé de s’être placé en situation de conflit d’intérêts.