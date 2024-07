« Souvent la propriété, c’est la seule épargne de retraite, c’est leur fonds de pension », affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Mme Tassé-Goodman observe cette situation financière au sein du Réseau FADOQ qui représente les personnes de 50 ans et plus, car les régimes publics ne sont souvent pas suffisants, explique-t-elle.

« Que des propriétaires fassent les frais de ces pratiques-là, c’est honteux. C’est un manque de transparence. C’est ignoble », s’exclame la présidente.

La maison de Guy Grégoire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac faisait justement partie de son fonds de retraite, raconte sa fille Line.

Line Grégoire a contacté La Presse pour raconter la troublante histoire de son père qui a vendu sa maison au courtier immobilier Jean-Philippe Barrette de RE/MAX Crystal à Saint-Eustache.

Dans un marché encore serré, le courtier a convaincu l’octogénaire de lui vendre la propriété qu’il a construite en 1974.

Jean-Philippe Barrette n’a pas affiché la maison sur Centris ni planté de pancarte à vendre, affirme Line Grégoire.

« Quand j’ai essayé de raisonner mon père, il me disait qu’au contraire, le courtier était gentil, car il avait promis de l’emmener lui-même chez le notaire », relate-t-elle.

La transaction se produit alors que M. Grégoire vient de faire une crise cardiaque suivie d’un AVC.

Jean-Philippe Barrette n’a pas voulu montrer aux filles de son client le rapport d’évaluation de la valeur marchande de la maison familiale, raconte Line Grégoire, qui décide d’engager un évaluateur agréé.

Le courtier a payé la maison 350 000 $, alors que l’évaluateur estimait sa valeur marchande à 535 000 $.

Line et sa sœur ont fait une demande d’assistance à l’OACIQ et leur père a eu le temps de témoigner par vidéoconférence avant de mourir. L’enquêteur a questionné l’octogénaire pour savoir s’il avait compris ce qu’impliquait le fait de vendre à un courtier sans mise en marché, relate Line Grégoire. « Quand l’enquêteur a demandé à mon père : “Si je vous avais offert 100 000 $ de plus pour votre maison, l’auriez-vous pris ?”, mon père a répondu : “Bien oui !” »

Le 24 janvier 2023, le Bureau du syndic de l’OACIQ a conclu que Jean-Philippe Barrette avait manqué à ses obligations déontologiques. Les filles de M. Grégoire ont reçu la décision par courriel.

« L’enquête n’est pas en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable que le prix accepté par les parties ne reflétait pas le marché de l’époque, écrit le Bureau du syndic de l’OACIQ à Mmes Grégoire.

« Cependant, nous avons conclu que ce titulaire de permis a manqué à ses obligations déontologiques en se plaçant en situation de conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts, puisque ce dernier n’a pas tenté une mise en marché préalable ni conseillé au vendeur de se faire représenter par le titulaire de permis de son choix. »

Mesures disciplinaires non divulguées au public

Au téléphone, Jean-Philippe Barrette affirme à La Presse que cet extrait est la version des filles de M. Grégoire et non celle du syndic de l’OACIQ, parce qu’en vérifiant son dossier de courtier en ligne sur le site de l’OACIQ, il n’y a rien.

« Je trouve ça plate que ça peut découler de faire mon procès public, dit-il. Si vous regardez au dossier, il n’y a rien. Il y a un plan qui a été proposé, mais si vous regardez au dossier de l’OACIQ, il n’y a rien qui est enregistré. »

Le Bureau du syndic de l’OACIQ poursuit le courriel en disant que Jean-Philippe Barrette a reçu « une mesure disciplinaire afin de lui rappeler ses obligations déontologiques ».

Cette mesure disciplinaire – qui peut être un plan ou une formation – n’est toutefois pas visible publiquement dans le dossier du courtier. Seules les plaintes du Syndic qui mènent à une audience y sont inscrites.

Jean-Philippe Barrette a envoyé à La Presse une déclaration par courriel : « Les dossiers d’enquête du Bureau du syndic de l’OACIQ sont strictement confidentiels. J’ai collaboré pleinement avec le bureau du Syndic tout au long de la procédure et aucune plainte n’a été déposée au Comité de discipline. D’ailleurs, aucune mention n’apparaît à la section “Avis et mentions disciplinaires” de ma fiche courtier sur le “Registre des titulaires de permis”. J’ai toujours eu pour valeur la protection de toutes les parties impliquées dans une transaction immobilière et je réitère aujourd’hui cet engagement, le tout dans le but de réaffirmer mon intégrité. »

Mmes Grégoire attendent depuis plus d’un an de savoir si le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier (FICI) va les indemniser. Jusqu’ici, elles ont payé 20 000 $ en frais d’avocat pour les aider dans leurs démarches.

Des sanctions plus sévères pour le double rôle

Combien de courtiers immobiliers sont aussi actifs dans l’immobilier à titre personnel ? Ni l’Association des courtiers immobiliers du Québec ni l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ne disposent de données à ce sujet.

« On s’attaque à des personnes aînées qui sont vulnérables, parce qu’elles n’ont pas nécessairement les connaissances requises pour être capables de faire une transaction sans se faire enfirouaper par des professionnels dont les pratiques visent à faire de l’argent plutôt que de véritablement rendre un service contre rémunération », déplore Paul-René Roy, président provincial de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP).

Ces pratiques ne sont pas loin d’être frauduleuses, lance le président de l’AQRP, qui souhaite tout comme le Réseau FADOQ des sanctions plus sévères et un meilleur encadrement.

« Avant de signer un contrat de courtage, un courtier devrait faire un examen de conscience pour éviter de se placer en conflit d’intérêts même involontairement », conclut Louis Beauchamps, de l’OACIQ.