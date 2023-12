Vie au travail Le retour des employés de bureau s’accompagne d’un retour de l’humble cubicule

Chez les concepteurs et architectes de bureaux, les cubicules sont rarement mentionnés. Cet équipement autrefois omniprésent, si populaire dans les années 1980 et 1990, a été diabolisé et considéré comme un signe de déshumanisation de la main-d’œuvre. Les experts en design affirment aujourd’hui que les cubicules sont un « non catégorique ».