(Rouyn-Noranda) Les grandes sociétés minières qui viennent exploiter un gisement en Abitibi savent qu’elles seront mieux servies en faisant affaire avec des spécialistes locaux capables de construire leurs infrastructures complexes, plutôt qu’en cherchant à le faire elles-mêmes. La région regorge de ces entreprises qui réalisent des prouesses techniques dans des conditions extrêmes et, surtout, dans les temps et les coûts prescrits.

Personnalité colorée et très connue à Rouyn-Noranda, Jean-Yves Moreau a entamé sa carrière de bâtisseur de mines comme simple électricien, mais a rapidement compris qu’il allait devoir s’adapter à la conjoncture s’il voulait progresser.

En 1977, il fonde le Groupe Moreau, qui réalise des travaux électriques pour les entreprises de Rouyn-Noranda. Il réussit à traverser la récession de 1981-1982 et l’effondrement du secteur minier à la fin des années 1980.

« On a converti le système électrique de toute l’usine de la Noranda, puis on s’est diversifié dans la plomberie, ce qui nous a amenés dans la tuyauterie puis la soudure, la mécanique industrielle, le montage de l’acier et l’opération des grues mécaniques », résume l’entrepreneur qui est aujourd’hui président du conseil du Groupe Moreau, alors que son fils, Jean-François, a pris le relais comme PDG.

PHOTO JEAN-PHILIPPE DÉCARIE, LA PRESSE Jean-Yves Moreau, président et fondateur du Groupe Moreau

Le Groupe Moreau a pris de l’expansion dans les années 1990 et 2000 dans l’Ouest canadien en ouvrant des bureaux à Calgary et à Vancouver et en réalisant d’importants travaux d’infrastructures – acier, tuyauterie, électricité… – dans les gisements pétroliers des sables bitumineux.

En période de forte activité, le Groupe Moreau peut compter jusqu’à 2000 employés. Il y a deux ans, l’entreprise a décroché le contrat de construction de la mine Côté Gold, dans le district de Sudbury, en Ontario, et avait 1000 travailleurs mobilisés sur place pour ce seul projet.

« On a terminé le contrat en mars dernier. On a construit les moulins, les convoyeurs, les échafaudages, les immenses réservoirs… », résume l’entrepreneur, qui compte la Caisse de dépôt et placement comme partenaire minoritaire dans son actionnariat.

L’entreprise vit présentement une période de relative accalmie avec des effectifs de seulement 800 personnes, mais le démarrage prochain de nouveaux projets devrait ramener à plus de 1200 le nombre de ses employés au cours de la prochaine année.

Au fil des ans, l’expertise du Groupe Moreau dans la construction d’infrastructures minières complexes a été exportée dans plus d’une vingtaine de pays, notamment en Amérique latine et en Afrique, où il a participé à la réalisation de nombreux projets avec les grands donneurs d’ordres comme la société Newmont au Burkina Faso.

« On a envoyé sur place nos gens qui ont formé des équipes locales qui ont pris le relais aujourd’hui, mais on a entrepris de redémarrer nos activités à l’étranger en ouvrant un bureau au Chili. On aimerait réaliser 25 % de notre chiffre d’affaires à l’étranger », soumet l’entrepreneur.

De nouvelles réalités

Au cours des 15 à 20 dernières années, c’est essentiellement la prospection de l’or qui a été dominante au Québec, alors que 75 % des travaux d’exploration visaient à trouver des gisements aurifères ; les 25 % restants touchaient la recherche de lithium et d’autres métaux de base.

Depuis 2023, transition énergétique oblige, on a observé un changement de cap, alors que 40 % des travaux d’exploration visent la découverte de lithium, contre 50 % pour l’or et 10 % pour les métaux de base, m’explique Alain Poirier, président de l’Association de l’exploration minière du Québec, à Rouyn-Noranda.

La prospection se fait plus haut à la baie James et ça se concentre au nord de Nemaska. Il y a 21 mines en opération au Québec et il y a présentement 4 projets qui pourraient voir le jour, mais on va voir comment les nouvelles règles d’attribution de l’énergie électrique vont impacter le marché. Alain Poirier, président de l’Association de l’exploration minière du Québec

Jean-Yves Moreau constate aussi cette nouvelle réalité dans sa pratique. Les cycles miniers semblent maintenant s’écraser avec l’avènement de nouvelles technologies qui commandent de nouveaux métaux, comme le lithium qui va nécessiter la construction d’usines de transformation.

Le Groupe Moreau prévoit ainsi décrocher des contrats pour les usines de lithium qui doivent être construites prochainement à Bécancour.

Décarbonation et mines vertes

Blais Industries est un autre gros bâtisseur de mines en Abitibi qui était au départ, en 1952, la plomberie Robert Blais. L’entreprise a progressé dans les années 1980 sous la direction des deux fils de M. Blais, Jacques et Yvan.

Jacques Blais a développé Blais Industries en diversifiant ses activités dans le domaine de l’électricité, la mécanique industrielle, la chaudronnerie, la tuyauterie, la soudure et les structures d’acier.

Aujourd’hui, Jean-François Blais, le fils de Jacques, est président de Blais Synergie, la structure qui chapeaute une dizaine d’entreprises fortement impliquées dans le secteur minier.

PHOTO FOURNIE PAR JEAN-FRANÇOIS BLAIS Jean-François Blais

On peut construire une mine de A à Z, en assurant la gestion de chacune des étapes et en opérant sous le mode clés en main, mais on s’est spécialisé dans le broyage et les concentrateurs. Au cours des 35 dernières années, notre expertise a été exportée dans 19 pays. On a même eu des mandats en Russie et en Australie. Jean-François Blais

Le groupe, qui emploie environ 700 personnes, s’est engagé dans le développement de la mine verte en intégrant l’énergie solaire, la biomasse et la géothermie comme nouvelles solutions pour participer à la décarbonation de l’industrie minière.

Blais Synergie vient tout juste de faire l’acquisition de KMW Energy Group de London, en Ontario, un fabricant de systèmes de combustion de biomasse. Le Fonds de solidarité FTQ a participé financièrement à la transaction en devenant actionnaire minoritaire de Blais Synergie.

« On a des tonnes de copeaux en Abitibi et on peut chauffer une usine au complet en utilisant cette énergie renouvelable. On veut que l’Abitibi-Témiscamingue devienne une vitrine mondiale de la mine verte. On a à Rouyn le cégep et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et la Zone d’innovation minière va nous permettre d’attirer des gens de partout dans le monde », anticipe Jean-François Blais.