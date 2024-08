Que ce soient des sous-stations électriques portatives, des pompes haute pression multistages, des foreuses autonomes alimentées à l’intelligence artificielle ou des conduits de ventilation innovants, les équipementiers de l’Abitibi s’illustrent depuis des années sur le marché canadien et rayonnent de plus en plus à l’étranger.

De l’électricité partout

Jean-François Couillard ne le cache pas, son entreprise est là pour solutionner les problèmes de ses clients. C’est dans la nature d’Adria Power Systems, qui était au départ, à la fin des années 1990, un simple atelier de réparation d’équipements industriels lourds d’une entreprise de construction.

En 2004, Jean-François Couillard, électricien de formation, offre à son patron de créer une division autonome qu’il va racheter totalement avec des partenaires en 2015.

PHOTO JEAN-PHILIPPE DÉCARIE, LA PRESSE Jean-François Couillard, PDG d’Adria Power Systems

« On fait des systèmes de puissance pour distribuer l’électricité partout dans les mines, pour leur permettre de faire fonctionner les pompes et les ventilateurs dans chaque galerie.

Notre volume d’affaires n’allait qu’en augmentant et on visait un marché d’exportation. On est devenu un manufacturier qui fabrique plus de 150 sous-stations électriques portatives par année qu’on vend en Équateur, en Colombie, au Pérou, au Chili, au Brésil, au Mexique, partout en Amérique du Nord, en Australie et en Chine. Jean-François Couillard

L’entreprise, qui emploie 85 personnes à Rouyn-Noranda, réalise 20 % de ses revenus avec ses ventes à l’étranger et enregistre une croissance annuelle de l’ordre de 15 à 20 % avec sa quinzaine de gammes de produits et ses 50 sous-produits. Ses systèmes électriques de puissance sont robustes et réputés pour leur qualité même s’ils se vendent plus cher que les produits concurrents.

« On a développé le premier chargeur à batteries pour camions électriques, ce qui réduit de beaucoup les émissions de CO 2 dans les mines et permet d’améliorer la santé des mineurs », souligne le PDG.

De la location à la fabrication

L’entreprise Technosub de Rouyn-Noranda est spécialisée dans les solutions de pompage et de gestion des eaux minières et exploite la plus grosse usine de réparation de pompes industrielles en Amérique du Nord avec la remise à neuf de plus de 1600 pompes par année.

Technosub était au départ un atelier de réparation de pompes submersibles du centre de location d’outils qui appartenait à Yvan Blais, le frère de Jacques Blais, de Blais Construction.

En 1983, Yvan Blais décide de créer une entreprise distincte qui va se consacrer à la vente et à la réparation de pompes industrielles en devenant le distributeur exclusif pour l’Amérique du Nord du fabricant japonais de pompes submersibles Tsurumi. Technosub se lance aussi dans la fabrication de ses propres pompes haute pression multistages sous la marque Technosub.

L’entreprise ne fait pas que des pompes, puisqu’elle a aussi conçu un système de traitement des eaux, le Mudwizard, qui permet de séparer les boues des eaux et de les assécher pour pouvoir en disposer plus facilement.

Technosub exporte ses produits depuis dix ans maintenant et a fait deux acquisitions aux États-Unis, en Arizona et au Texas, en achetant des entreprises qui vendent et réparent les pompes et qui lui ont ouvert le marché du Mexique.

« On a des succursales dans les Maritimes et dans l’Ouest canadien, où on offre aussi des pompes résidentielles pour les inondations. On emploie 265 personnes au total et on est en pleins travaux d’agrandissement du siège social, où on construit un nouvel édifice qui va accueillir toute notre équipe d’ingénierie et d’innovation ainsi que le marketing », m’explique Éric Beaupré, PDG de Technosub.

PHOTO JEAN-PHILIPPE DÉCARIE, LA PRESSE Avec l’appui financier du Fonds de solidarité FTQ, Éric Beaupré a racheté Technosub en 2015.

Éric Beaupré s’est joint à Technosub en 2008 et le Fonds de solidarité FTQ est devenu actionnaire minoritaire de l’entreprise en 2011, avant de racheter en 2015 le fondateur Yvan Blais et de devenir l’actionnaire majoritaire de l’entreprise.

« Le Fonds est un excellent actionnaire et mon boss à moi, c’est le conseil d’administration. On fait présentement des revenus de 150 millions, mais on prépare une grosse acquisition qui va nous faire doubler de taille prochainement », nous annonce le PDG et actionnaire minoritaire de Technosub.

Le foreur de Val-d’Or

Même si c’est à Amos que je rencontre Mario Rouillier, au siège social de Forages Rouillier, on aurait pu tout aussi bien se voir à Val-d’Or, dans l’usine de fabrication de foreuses d’exploration du Groupe Rouillier, ou à Rouyn-Noranda, dans sa division MBI Global, qui fabrique des tiges de forage.

L’entreprise a toutefois pris un virage manufacturier en 2014 en faisant l’acquisition de Versadrill, une entreprise de Val-d’Or qui fabrique des foreuses géotechniques.

Forages Rouillier a été fondée à Amos il y a 50 ans par Marcel Rouillier, le père de Mario Rouillier, qui a pris la relève il y a maintenant 30 ans. Forages Rouillier accompagne les sociétés d’exploration minière en leur fournissant les services et les équipements de foreurs professionnels.

PHOTO JEAN-PHILIPPE DÉCARIE, LA PRESSE Mario Rouillier, PDG de Forages Rouillier, au siège social d’Amos

« Ç’a été une première diversification pour nous. Avant cette transaction, on assemblait des foreuses et on accompagnait les sociétés minières. On s’est associé au Fonds de solidarité pour réaliser l’acquisition de Versadrill et en 2021 on a réalisé une autre transaction en achetant MBI Global de Rouyn, un fabricant de tiges de forage », résume l’entrepreneur.

Aujourd’hui, le Groupe Rouillier compte 325 employés dans sa division Forages Rouillier, 40 employés dans MBI Global et près de 90 travailleurs chez Versadrill.

L’entreprise est présente en force sur les marchés extérieurs – elle a des bureaux au Chili, au Pérou et à Saskatoon. Le Groupe Rouillier compte sur un réseau de 15 distributeurs pour vendre ses produits dans 30 pays.

« Avant, on faisait le forage au Chili, maintenant, ce sont nos foreuses qui font le travail. On vend aujourd’hui 90 % de nos foreuses et 64 % de nos tiges de forage dans nos marchés d’exportation. Tous nos revenus de forage sont réalisés au Canada », précise Mario Rouillier.

En 2021, l’entreprise a lancé la première foreuse autonome qui est entrée en opération à la mine Goldex d’Agnico Eagle, à Val-d’Or, l’an dernier.

Tout est préprogrammé grâce à l’intelligence artificielle, la foreuse peut opérer seule, elle s’ajuste aux différentes formations rocheuses et on peut suivre son travail à partir de Montréal ou de n’importe où dans le monde. Mario Rouillier

Cette innovation majeure intéresse déjà les entreprises de forage à l’international, qui n’hésitent pas à venir à Val-d’Or pour voir l’équipement en action, ajoute le PDG. Le Groupe Rouillier est engagé dans l’automatisation de ses procédés industriels en investissant notamment dans l’acquisition de robots.

Actif à la mine Raglan, dans le Nunavik, avec une dizaine de foreuses qui creusent dans le gisement de nickel, le Groupe Rouillier a aussi ouvert une école de formation de foreurs pour les Inuits.

Intégrer ingénierie et fabrication

Il y a 18 ans seulement, l’ingénieur Stephen Authier et quelques associés de leur firme d’ingénierie qui avait été vendue à Genivar en 2000 décident de racheter un atelier de soudure de Malartic dans le but de faire l’ingénierie d’un produit pour le fabriquer par la suite.

Ainsi est née ASDR, qui est en fait l’acronyme du nom de l’Atelier de Soudure Daniel Richard, que les ingénieurs ont conservé…

Plus sérieusement, en moins de 20 ans, ASDR est devenue un acteur important au Québec et au Canada dans le traitement des eaux, le dragage minier, l’ingénierie d’infrastructures et la gestion de projets.

On est 400 spécialistes, dont 160 ingénieurs-techniciens qui développent les solutions, 90 spécialistes de la filtration et de l’installation, 100 spécialistes et chimistes du traitement des eaux et on vient de faire l’acquisition de la firme ECO Technologies, spécialisée en dragage minier et industriel. Stephen Authier

PHOTO JEAN-PHILIPPE DÉCARIE, LA PRESSE Stephen Authier, PDG d’ASDR, dans une unité mobile de traitement des eaux

L’entreprise réalise des projets de toutes tailles pour ses clients, en manufacturant par exemple des usines de traitement des eaux modulaires, ou encore en construisant un gigantesque complexe de traitement des eaux de 100 millions pour une grosse société minière de l’Ontario.

« On fait l’ingénierie d’un projet et on le livre au client, clés en main. On a récemment dessiné et fabriqué un système de dépoussiérage de convoyeurs qu’on a installé à la mine. En fait, on trouve des solutions pour régler les problèmes de nos clients », soumet Stephen Authier.

En plus de fabriquer ses systèmes de traitement des eaux, ASDR a développé une technologie de séparation des boues, capable de les solidifier à 75 %.

L’entreprise est présente sur les marchés internationaux en ayant notamment un bureau au Maroc et en accompagnant des clients sur différents projets dans le monde, mais son PDG ne force pas la note, parce que l’entreprise a déjà beaucoup d’ouvrage au Canada.

ASDR appartient à huit actionnaires-associés, et Stephen Authier possède 30 % des actions. Plusieurs associés prévoient quitter l’entreprise prochainement, et le groupe est en pourparlers avec des fonds d’investissement en vue de financer le rachat de ces actionnaires.

Du plastique pour mieux respirer

Mécanicad est un manufacturier de conduits de ventilation souterraine en plastique pour les mines, contrairement aux produits concurrents qui ont été traditionnellement fabriqués en acier.

« L’usine a démarré ses activités en 1999 avec d’autres gammes de produits, elle fabriquait notamment des recouvrements en plastique pour les bennes de camion. En 2007, ils ont décidé de se lancer dans la fabrication de conduits de ventilation souterraine en plastique et on n’a jamais cessé cette production depuis », m’explique Stéphane Larouche, directeur général de Mécanicad.

PHOTO JEAN-PHILIPPE DÉCARIE, LA PRESSE Jocelyn Lemieux, directeur du développement des affaires, et Stéphane Larouche, directeur général de Mécanicad

Stéphane Larouche et des partenaires ont racheté Mécanicad en 2015 et ils viennent de revendre l’entreprise à deux investisseurs de long terme, Wayne Power et Marc Maurice.

Les conduits de ventilation en plastique de Mécanicad ont rapidement eu la cote chez les opérateurs miniers en raison de leur grande légèreté, de leur forte résistance à la rouille, de leur plus grande facilité d’installation et surtout de leur meilleure capacité à déplacer l’air facilement.

« Nos produits sont finalement beaucoup plus économiques à utiliser parce qu’ils requièrent moins de ventilation pour faire circuler l’air que les conduits en acier. Il y a moins de friction dans les conduits en plastique qui sont plus hermétiques », souligne pour sa part Jocelyn Lacroix, responsable du développement des affaires.

Ainsi, Mécanicad est capable de faire circuler l’air avec un seul ventilateur dans une conduite souterraine de 1,3 kilomètre, alors qu’il faudra cinq ventilateurs pour faire parcourir la même distance dans une conduite flexible en acier.

L’entreprise a intégré les robots industriels pour faciliter la fabrication de coudes de toutes sortes et de tous les angles imaginables.

Mécanicad réalise 30 % de ses revenus sur les marchés étrangers, notamment en Argentine, au Chili, au Pérou, au Mexique et en Afrique, mais son nouveau propriétaire veut augmenter de façon importante la contribution des ventes à l’exportation.

« On veut garder nos ventes canadiennes à leur niveau actuel, mais on aimerait réaliser 80 % de nos ventes totales à l’international. On recense environ 70 mines souterraines au Canada, alors que le potentiel mondial à développer est nettement plus élevé que cela », estime Wayne Power, nouveau copropriétaire de Mécanicad.