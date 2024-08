(Rouyn-Noranda) Les émissions excédentaires d’arsenic qui sont générées par la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda font la manchette depuis des dizaines d’années et ont récemment forcé les dirigeants de Glencore, son propriétaire, à investir plus de 500 millions pour en réduire la teneur, un exercice qui commence à donner des résultats même si on souhaiterait que le processus soit plus rapide.

On peut difficilement faire un séjour à Rouyn-Noranda – ou même n’y passer que quelques minutes – sans être frappé par l’omniprésence de la Fonderie Horne, située en plein centre-ville de la capitale abitibienne.

Les anciens bâtiments datant du siècle dernier où on traitait le minerai de cuivre – prélevé dans le sous-sol de la ville et transporté par des convoyeurs haut perchés – et les deux immenses cheminées de la fonderie donnent une coloration hautement industrielle à l’endroit.

Plusieurs résidants de Rouyn désignent d’ailleurs encore le site comme étant la mine, même si on a cessé d’y extraire du cuivre il y a plus de 40 ans. Construite en 1927, la fonderie existe toujours et est devenue la seule fonderie de cuivre au Canada et dans le Nord-Est américain.

J’ai profité d’un séjour en Abitibi, où je suis venu à la rencontre des PME de l’industrie minière, pour faire le point avec les dirigeants de la Fonderie Horne sur le projet Aeris, qui doit permettre de réduire le taux d’émission de particules d’arsenic dans l’air à 15 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d’ici 2027, comparativement au taux de 75 ng/m3 qu’on enregistrait en 2022.

Lisez le dossier « Des PME au cœur de l’industrie minière »

La norme provinciale est établie à 3 ng/m3 d’arsenic, mais le gouvernement québécois a accepté la norme de 15 ng/m3 dans l’entourage immédiat de la Fonderie Horne.

« Selon l’échéancier qu’on s’était fixé avant le lancement de la modernisation de nos processus, on devait réduire la quantité de particules d’arsenic à 65 nanogrammes en 2024, alors qu’on a réussi à la ramener à 45 ng/m3 en mars dernier », souligne Vincent Plante, directeur général de la Fonderie Horne et de l’affinerie CCR à Montréal-Est.

C’est qu’avant d’entreprendre le projet Aeris, estimé à plus de 500 millions de dollars, la direction de la fonderie a mis en place des mesures transitoires d’atténuation, en remplaçant notamment les échangeurs de la fonderie.

Le problème, c’est que l’arsenic est contenu dans le concentré minier du cuivre et qu’il s’en dégage durant le processus de transformation.

Avec le projet Aeris, on va moderniser les secteurs des convertisseurs et des anodes et implanter un nouveau système de coulée du métal en fusion.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE « On peut difficilement faire un séjour à Rouyn-Noranda – ou même n’y passer que quelques minutes – sans être frappé par l’omniprésence de la Fonderie Horne », écrit notre chroniqueur.

Le taux d’arsenic dans l’air devrait être réduit à 3 ng/m3 dans 84 % de la municipalité de Rouyn-Noranda, à 7 ng/m3 dans 97 % du territoire et enfin 15 ng/m3 sur le site de la fonderie, selon l’entreprise.

Glencore et le gouvernement québécois se sont engagés à racheter 82 propriétés dans la zone immédiate de la fonderie, maisons qui vont être rasées pour faire place à une zone tampon.

Pourquoi Glencore a-t-elle pris tant de temps avant d’arriver à une telle solution alors qu’on savait que les émissions d’arsenic ou de dioxyde de soufre dépassaient largement les normes de la Santé publique ?

On reconnaît qu’on n’a pas été les meilleurs dans la communication, mais de 2004 à 2023, on a réduit de 70 % nos émissions d’arsenic et il fallait développer les technologies pour pouvoir le faire, ce qu’on a commencé à développer en 2016. Vincent Plante, directeur général de la Fonderie Horne

« Dans nos piliers stratégiques, la modernisation de la fonderie arrive en tête de liste, tout comme la hausse de nos activités de recyclage », résume Vincent Plante, un ingénieur qui a fait carrière chez Bombardier et chez Nova bus et qui s’est joint à Glencore en juin 2023.

Les déchets du futur

Si la Fonderie Horne fait parler d’elle la plupart du temps pour son piètre bilan environnemental, l’entreprise est toutefois un maillon stratégique important dans la transition énergétique.

On le sait, le cuivre est le minerai qui va être le plus recherché pour réaliser la transition énergétique, plus que le lithium par exemple, alors que sa production décline à l’échelle mondiale.

« Aujourd’hui, il se consomme de 15 à 18 millions de tonnes de cuivre par année, et on estime que les besoins seront de l’ordre de 60 millions de tonnes par année d’ici 2040 », expose Vincent Plante.

À la Fonderie Horne, on produit annuellement 200 000 tonnes d’anodes, que l’on envoie ensuite à l’affinerie CCR de Montréal-Est où est réalisée l’électrolyse finale avant la commercialisation du cuivre.

Actuellement, 15 % des anodes de cuivre de Rouyn-Noranda sont fabriquées à partir de déchets recyclés. Cette proportion est appelée à atteindre de 40 à 50 % des intrants totaux de la fonderie au cours des prochaines décennies.

« On achète des concentrés de cuivre à des partenaires, mais comme la production de minerai diminue, il faut se tourner vers le recyclage. La mine de cuivre est dans les déchets du futur », évoque Vincent Plante.

En plus des anodes de cuivre, la Fonderie Horne fabrique depuis la fin des années 1980 de l’acide sulfurique, à raison de 640 000 tonnes par année, en récupérant 96 % du soufre qui est émis lors du processus de transformation.

Avant cette activité, les émissions de dioxyde de soufre qui s’échappaient de la fonderie atteignaient des niveaux tels que les gens n’osaient même pas sortir de leur maison.

Trente ans plus tard, il est temps que les gens de Rouyn-Noranda retrouvent une tranquillité d’esprit comparable quant aux émissions d’arsenic avec lesquelles ils doivent composer quotidiennement.