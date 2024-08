Quelle plaie ! De façon insidieuse, la gestion de notre dossier de crédit en ligne, sur les sites d’Equifax et de TransUnion, s’est ajoutée à la pile de tâches que nous impose la vie moderne.

Pas moyen d’être tranquille, puisque nos informations personnelles sont constamment à risque d’être volées par des pirates. Et elles le sont.

En mai, Placements Mackenzie, à qui j’ai déjà acheté un fonds commun, m’a annoncé par lettre que mes données personnelles avaient peut-être été volées par des pirates. Au moins, ils n’ont pas profité de l’occasion pour vider les comptes. C’est déjà ça de pris.

En juillet, Ticketmaster m’informait que sa plateforme de vente de billets avait été victime d’un « incident », un mot vague qui n’augure jamais rien de bon. « Une tierce partie non autorisée a accédé à certains renseignements figurant dans une base de données infonuagique », précisait le courriel, avant d’ajouter que le « numéro crypté » de ma carte de crédit et sa date d’expiration étaient à risque.

Si la tendance se maintient, je devrais recevoir une troisième alerte du genre en septembre.

Entre-temps, les deux entreprises m’ont offert gratuitement un service de surveillance de mon dossier de crédit pendant un an. Dans le cas de Ticketmaster, je devais cliquer sur un lien m’amenant sur le site de TransUnion pour profiter de cette offre… Mais comment savoir si ce courriel était légitime ? Comment m’assurer que je n’allais pas plutôt aider des malfaiteurs à accéder à mon dossier en cliquant sur le lien ? Il faudrait que je les appelle pour en avoir le cœur net.

Soyons réalistes, les chances d’échapper à un vol de données sont à peu près nulles. Nos renseignements se trouvent dans une multitude de nuages qui semblent aussi faciles à pénétrer que des vrais. Des cybercriminels ont même réussi à déjouer Equifax et à s’emparer des données de la moitié des Américains, en 2019. C’est tout dire.

Au Québec, le nombre de brèches de sécurité explose. La Commission d’accès à l’information (CAI) a reçu 444 signalements au cours de la période d’un an terminée à la fin de mars, soit 1,2 par jour. Au cours de l’année précédente, la CAI en avait reçu 254⁠.

Lisez « Un nombre record de fuites de données l’an dernier »

Puisque nos informations personnelles sont partout et que leur protection n’est pas parfaitement assurée, le fardeau de compenser les lacunes de sécurité tombe… sur vous et moi.

Mais ce n’est pas grave, nous avons tous beaucoup de temps libre pour transmettre des avis de fraude aux agences de crédit, pour évaluer leurs divers programmes de protection contre le vol d’identité et de surveillance, pour changer nos dizaines de mots de passe tous les 45 jours, pour verrouiller et déverrouiller notre dossier, pour le consulter assidûment et le faire corriger au besoin en téléphonant à Equifax et à TransUnion. En plus, toutes ces activités sont drôlement plus intéressantes que n’importe quelle autre passion. N’est-ce pas ?

La clé… le verrouillage

Je plaisante, bien sûr. Toute cette gestion est aussi chronophage que désagréable. Alors, verrouillez vite vos dossiers dans les deux agences. C’est efficace et ça ne prend pas trop de temps. Car du moment qu’un voyou a acheté un VUS sous votre nom et que la banque vous court après, ce qui est arrivé à deux personnes dans mon voisinage, le défi commence.

Martin Lamarche, lui, a simplement découvert dans son dossier chez TransUnion que son adresse « était rendue en Ontario ». Après avoir été la cible de quelques fraudes, dont une tentative d’ouverture d’une carte de crédit à son nom et 12 000 $ d’achats au Mexique et dans l’Ouest canadien, il tenait à rectifier les faits. Le processus, au téléphone et par la poste, lui a pris six mois. Il a transmis son passeport, son permis de conduire, son relevé de carte de crédit…

Dès qu’il y a un problème, c’est à nous de faire la preuve que nous sommes la victime. Cette responsabilité-là est très lourde. C’est une grosse charge mentale. Pour les agences de crédit, c’est comme si on était coupable. Ils ne nous font pas confiance et c’est à nous de devoir prouver des affaires. Martin Lamarche, victime d’un vol d’identité

En réalité, c’est encore pire quand l’information est vraie. Dans le cas où un fraudeur a obtenu un prêt avec l’identité d’autrui, par exemple, le dossier de crédit s’en trouve entaché, tant qu’il n’est pas rectifié.

Dire que la technologie devait nous simplifier la vie…

Avec la multiplication des vols de données et des fraudes, le gouvernement doit vite trouver un système plus juste pour les consommateurs, un système surtout qui ne repose pas uniquement sur la bonne volonté d’entreprises à but lucratif. Très critique de TransUnion et d’Equifax, l’Union des consommateurs juge qu’il faut nationaliser le dossier de crédit étant donné la quantité d’informations sensibles qu’il contient. Remarquez, le gouvernement n’a pas non plus une super réputation en matière de projets informatiques efficaces. Le système français, qui regroupe uniquement la liste des paiements en souffrance, me semble une autre avenue intéressante à envisager.

« Si, dans 20 ans, le système bancaire n’a pas évolué, que le gouvernement n’a pas mis ses culottes et mis en place un mécanisme… ça va être encore la même chose. Les informations qui ont fuité, elles sont encore bonnes après 20 ans », met en garde Eric Parent, PDG d’EVA Technologies et expert en technologies.

Le concept même de la cote de crédit est problématique à bien des égards.

En plus d’être calculé de manière obscure, ce nombre est utilisé à toutes les sauces par des employeurs, des propriétaires immobiliers et des compagnies d’assurances. C’est sans compter qu’il peut très mal refléter la capacité financière d’un consommateur, puisque le fait de ne pas avoir de dettes est nuisible⁠. On va jusqu’à suggérer aux jeunes d’utiliser une carte de crédit, pour se bâtir un bon dossier. Ils risquent ainsi l’endettement pour se faire un nom. Absurde.

Lisez « Votre dossier de crédit utilisé à toutes les sauces »

Codirecteur général de l’Union des consommateurs, Maxime Dorais propose l’idée que tout le monde parte dans la vie avec une cote moyenne qui s’améliorerait ou pas, au fil du temps, en fonction de sa conduite financière. J’aime beaucoup sa proposition, qui améliorerait aussi la vie des immigrants qui arrivent ici sans dossier de crédit, ce qui leur complique l’existence.

Les fraudeurs sont créatifs, il est grand temps de l’être tout autant, pour leur mettre des bâtons dans les roues et pour inventer un nouveau système qui nous protège sans même que nous ayons besoin de lever le petit doigt.

Lisez le dossier « Après Equifax, comment protéger ses données ? »