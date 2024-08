Lorsque les marchés boursiers arrivent à la fin d’un cycle ou qu’ils deviennent subitement confrontés à un moment de doute sur le contexte et la solidité de l’environnement économique dans lequel ils évoluent, leur comportement devient subitement plus erratique.

Après avoir enregistré de fortes baisses durant les séances de vendredi et de lundi dernier, les principaux indices boursiers dans le monde ont réalisé, mardi, d’importants rebonds qui ont permis d’effacer une partie des pertes subies antérieurement et de donner l’impression que tout est reparti pour le mieux. Une impression à laquelle il ne faut pas trop se fier.

Encore mercredi, les bourses européennes et asiatiques ont poursuivi sur cette lancée de rattrapage en enregistrant des hausses de valeur importantes qui leur ont permis de colmater en partie les brèches qui avaient été ouvertes plus tôt.

Les bourses nord-américaines semblaient vouloir aussi clairement s’engager dans cette voie tout au long de la matinée de mercredi avant d’opérer un changement de cap en après-midi et de terminer la journée dans le rouge, ce qui ne laisse rien présager de bon pour jeudi…

Ce type de mouvement d’alternance est un scénario maintes fois déjà vu. Lorsque les marchés boursiers arrivent à la fin d’un cycle ou qu’ils deviennent subitement confrontés à un moment de doute sur le contexte et la solidité de l’environnement économique dans lequel ils évoluent, leur comportement devient subitement plus erratique.

Après plus de deux ans de progression assez linéaire, sans trop de sursauts à la hausse comme à la baisse, les marchés viennent subitement d’entrer dans un univers où la volatilité va être la variable dominante qui va avoir un impact sur leur comportement et mettre les investisseurs en état de vigilance.

La volatilité se nourrit de l’incertitude et les marchés ont besoin de certitude pour s’épanouir.

On a vu notamment la mise en place de ce type de volatilité extrême au moment de l’éclatement de la bulle des titres technologiques en avril 2000, alors qu’on tolérait que des titres boursiers s’échangent à 200 fois la valeur de leurs profits tout en sachant que ce type de valorisation n’était pas tenable.

Après avoir atteint un sommet à la mi-mars de cette année 2000, l’indice NASDAQ des titres technologiques a commencé à reculer de façon très légère et anodine jusqu’à ce qu’un jeudi du début d’avril l’indice enregistre un lourd recul de 7 % en une seule séance, des pertes qui seront toutefois entièrement rattrapées au cours de la séance du vendredi.

Cette folle volatilité a été de courte durée. Le lundi suivant, le NASDAQ a entrepris sa longue descente aux enfers qui a duré deux semaines durant lesquelles il a perdu 27 % de sa valeur. À la fin de l’année 2000, le recul atteignait 39 % et le NASDAQ a mis trois ans à commencer d’entreprendre un renversement de tendance à la hausse.

Le scénario de l’apocalypse

La volatilité qui vient de s’installer dans les marchés ne signifie pas qu’elle provoquera l’avènement de violents krachs boursiers dans les prochains mois, mais de nombreux analystes estiment qu’il serait dans l’ordre des choses qu’une correction de l’ordre de 10 % survienne prochainement afin de permettre aux différents indices de reprendre un peu de tonus.

La semaine dernière, les marchés boursiers ont utilisé le premier prétexte qui leur est tombé sous la main – la hausse plus importante que prévu du taux de chômage aux États-Unis – pour réagir de façon excessive en interprétant cette statistique comme le présage d’une récession imminente aux États-Unis.

Cette vision de l’avenir immédiat cadre tout à fait avec celle formulée par l’économiste et stratège boursier François Trahan, qui anticipe depuis deux ans maintenant une récession extrêmement sévère aux États-Unis et une dévaluation de l’ordre de 35 % de l’indice S&P 500 aux États-Unis.

Tout ça parce que la Réserve fédérale américaine a augmenté trop rapidement et de façon trop importante les taux d’intérêt aux États-Unis et qu’historiquement de telles hausses ont toujours ou presque provoqué des récessions deux années après leur mise en application.

François Trahan est d’avis que c’est la hausse du taux de chômage qui va provoquer l’effondrement de l’économie américaine qui repose essentiellement sur les dépenses à la consommation, et s’il y a moins de travailleurs actifs, ce sont autant de consommateurs qui deviennent inactifs.

Pour qu’une telle prophétie se réalise, il faudra toutefois qu’une dégradation nettement plus importante de l’activité économique survienne par rapport à la situation encore positive qui règne aux États-Unis actuellement.

Ce que l’on constate toutefois à la lumière de leur comportement des derniers jours, c’est que les marchés boursiers semblent nettement moins optimistes que les économistes, qui sont encore beaucoup plus nombreux à anticiper un atterrissage en douceur de l’économie américaine qu’à entrevoir une récession.

Est-ce que la fonction d’indicateur précurseur avancé de l’économie que l’on attribue encore et toujours aux marchés boursiers va leur donner raison ? Si c’est le cas, on peut juste espérer que la volatilité actuelle ambiante ne soit que passagère et qu’elle ne devienne pas le déclencheur d’une apocalypse économique et financière dont personne n’a besoin ni ne souhaite.