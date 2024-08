La diffusion d’égoportraits sur les réseaux sociaux est tellement populaire que des entrepreneurs futés ont flairé la bonne affaire. Un peu partout dans le monde, y compris à Montréal, on peut payer pour accéder à des espaces créés sur mesure pour se prendre en photo soi-même.

Ces lieux hyper colorés qui accueillent les adeptes d’égoportraits se considèrent comme des musées, même si l’idée est d’en repartir avec des souvenirs… de son propre visage.

L’expression anglaise selfie museum s’est imposée, malgré l’absence de tableaux accrochés aux murs, de sculptures et d’artéfacts. Elle est reprise un peu partout dans le monde, dans d’autres langues. Certains diront qu’il s’agit plutôt de royaumes pour les narcissiques, au même titre que Facebook, Instagram et TikTok.

Le concept : on déambule dans des corridors pour découvrir une succession d’univers qui promettent de faire un tabac sur Instagram. Dans ces cubicules, l’éclairage est très flatteur et des trépieds pour les téléphones évitent parfois aux photographes de tendre le bras.

« Faites de vous le chef-d’œuvre » et « tenez votre téléphone à portée de main, car au Selfie Museum, vous êtes l’œuvre d’art », conseille le Selfie Museum Firenze, à Florence, en Italie. L’endroit se targue d’être « le plus créatif au monde » avec ses installations immersives créées par 400 artistes. Prix du billet : 19 $.

Aux États-Unis, la marque Original Selfie Museum est présente dans quatre États. À la succursale de Denver, le prix d’entrée est moins raisonnable qu’en Toscane. La fin de semaine, le tarif est de 29 $ US, soit 40 $ CAN, pour une visite d’une heure. En comparaison, un étudiant qui voudrait passer la journée entière à se photographier dans le Metropolitan Museum of Art, à New York, devrait débourser 17 $ US.

J’aime bien la dénomination choisie par la Selfie Factory de Londres (25 $). C’est exactement cela, en réalité, une manufacture d’égoportraits qui fournit à ses clients tout ce dont ils ont besoin pour se bricoler de jolies photos d’eux-mêmes. De toute évidence, il y a une demande pour ce genre d’endroit qui a le mérite de rendre la prise de photos plus ludique qu’au parc.

C’est d’ailleurs ce côté expérientiel du concept qui plaît à Magda Slezak, propriétaire du tout nouveau musée Imaginarium, ouvert dans le quartier Griffintown, à Montréal, à la fin juillet. L’entrepreneure baigne depuis longtemps dans le milieu de la photographie pour avoir créé la chaîne de studios Magenta, en 2002. Les caméras numériques, les téléphones intelligents et la mode des égoportraits ont eu un effet sur la popularité des studios professionnels, elle ne le cache pas. Mais c’est aussi et surtout pour remplir un étage de l’immeuble historique qu’elle possède rue de la Montagne qu’elle a décidé d’investir dans un selfie museum après en avoir visité un en Croatie.

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE IMAGINARIUM DE MONTRÉAL Le musée Imaginarium a ouvert ses portes à la fin juillet, dans le quartier Griffintown.

« Je voulais créer un terrain de jeu photographique, où tu prends toi-même des photos artistiques, où tu t’amuses en même temps », m’a-t-elle raconté après une visite des lieux. Magda Slezak croit que le musée Imaginarium plaira aux familles avec des enfants, aux ados, aux blogueurs, aux photographes professionnels, aux touristes. Elle prévoit louer l’espace à des entreprises pour des fêtes ou des lancements de produits.

Avec une lucidité qui l’honore, l’entrepreneure convient que l’égoportrait classique peut être outrageusement narcissique. Elle n’est d’ailleurs pas une fervente de la chose, surtout pas des becs de canard. « Se prendre en photo juste pour se voir, je vois moins la pertinence… »

C’est avec cette vision qu’elle a créé son concept dans lequel elle a veillé à mettre en lumière les artistes locaux derrière chaque décor – discothèque, poutine géante, forêt tropicale, cuisine de La petite vie. En ce sens, on s’approche effectivement du vrai musée, dans le concept comme dans le prix : 35 $ pour les adultes, 25 $ pour les mineurs (sauf les bouts de chou) et les aînés.

À trois kilomètres de là, une autre entreprise embrasse cette nouvelle industrie depuis environ deux ans : Le Saint-Motel. « Chaque pièce est conçue avec un éclairage parfait et des accessoires de photographie, il est presque impossible de prendre une mauvaise photo ! », nous annonce son site web. Ses décors sont accessibles moyennant 30 $ pour une heure, 50 $ pour deux.

Le besoin d’alimenter constamment les réseaux sociaux provoque aussi la multiplication de photomatons nouveau genre qui attirent surtout les jeunes filles. Le phénomène nous arrive d’Asie. Ces cabines sont assez grandes pour des groupes. On y propose des accessoires comme des lunettes rigolotes et des perruques, ainsi que des choix de thèmes pour habiller les photos. Le résultat est reçu illico sur son téléphone.

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE INSTAGRAM DE LIFE4CUTS TORONTO Des cabines de l’entreprise coréenne Life4Cuts ont été installées un peu partout aux États-Unis et au Canada.

Des cabines de l’entreprise coréenne Life4Cuts ont été installées aux Promenades Saint-Bruno et à la Place Alexis-Nihon. Coût de la séance : 10 $. Je n’ai pas réussi à parler à la propriétaire pour en connaître la popularité. Mais sur son site web canadien, Life4Cuts indique que ses cabines à égoportraits se sont « rapidement intégrées à la culture sud-coréenne », comme en témoignent ses « chiffres stupéfiants » : 850 000 mots-clics sur Instagram, 22 millions de visiteurs par année, présence dans 315 magasins de ce pays.

Le concept japonais des « purikura », qui attire les foules depuis des années, me semble beaucoup plus attrayant. De vastes espaces sont remplis de photomatons équipés de technologies de pointe qui proposent une multitude de filtres et retouchent automatiquement les photos.

On peut ressembler à ce qu’on veut, même une poupée. Est-ce la version 2024 des salles d’arcade et de leurs machines à boule ?

En 2006, la personnalité de l’année du Time Magazine était « vous ». Une décision éditoriale qui avait suscité les moqueries à un moment où les médias sociaux émergeaient. Aujourd’hui, il faut reconnaître que c’était prémonitoire. On ignorait seulement, à ce moment-là, que des entreprises en tireraient autant de profits. Au fait, Meta (Facebook, Instagram) a réalisé un bénéfice de près de 19 milliards, à son dernier trimestre, soit 211 millions par jour.