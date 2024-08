Le scandale des prix du pain, qui dure depuis 2001, continue de laisser un goût amer dans la bouche des consommateurs. Malgré l’annonce récente selon laquelle Loblaw et George Weston régleront une action collective en indemnisant les Canadiens à hauteur d’environ 500 millions de dollars, l’affaire est loin d’être terminée.

Le scandale a commencé lorsque Loblaw et Weston Bakeries, alors la propriété de George Weston, ont admis avoir conspiré avec d’autres grands épiciers et Canada Bread pour fixer les prix du pain entre 2001 et 2015. Ce système de fixation des prix, selon nos calculs, a coûté aux consommateurs entre 4,3 et 4,9 milliards de dollars en raison des prix gonflés du pain sur 14 ans.

Bien que le règlement de 500 millions de dollars puisse sembler substantiel, il reste dérisoire par rapport au coût réel engendré par ce stratagème.

En 2017, lorsque Galen Weston a d’abord reconnu l’implication de ses entreprises dans le scandale, environ 3,84 millions de Canadiens se sont inscrits pour recevoir une carte-cadeau de 25 $ de Loblaw. Cela représentait environ 96 millions de dollars versés en compensation. Avec la nouvelle indemnisation, les Canadiens devraient s’attendre à 400 millions supplémentaires une fois que les tribunaux auront approuvé le règlement.

Pendant ce temps, les performances financières récentes de Loblaw indiquent une croissance modeste, mais notable dans le secteur de la vente au détail. Le chiffre d’affaires total de l’entreprise au deuxième trimestre atteignait 13,9 milliards de dollars, marquant une augmentation de 209 millions ou 1,5 %.

Les ventes au détail ont augmenté de 187 millions ou 1,4 %, les ventes de la division alimentaire de Loblaw ont connu une augmentation de 0,2 % dans les magasins comparables, malgré une baisse nationale des ventes de produits alimentaires et de boissons de près de 1 % depuis janvier, selon Statistique Canada.

Autrement dit, le prétendu boycottage de Loblaw n’a eu aucune répercussion sur les finances de l’entreprise. Toutefois, la frustration reste compréhensible, compte tenu du manque de protection contre de tels comportements.

Le Bureau de la concurrence enquête sur le scandale de la fixation des prix du pain depuis neuf ans. Jusqu’à présent, Loblaw, Weston Bakeries et Canada Bread (qui a payé une amende record de 50 millions l’année dernière) ont admis leur culpabilité. Parallèlement, Walmart Canada, Sobeys (IGA), Metro et Tigre Géant nient leur implication dans cette affaire, mais font toujours l’objet d’une enquête. Il est impératif que cette enquête se termine rapidement.

Tristement, le Bureau de la concurrence n’a pas joué le rôle auquel on aurait pu s’attendre puisque les consommateurs recevront une compensation supplémentaire grâce uniquement aux efforts des avocats et des tribunaux.

Cette somme ne représente qu’environ 10 % des 5 milliards que les Canadiens ont surpayés pour le pain pendant 14 ans. L’indignation du public se justifie pleinement.

De plus, aucun dirigeant n’a été arrêté, inculpé ou condamné pour fixation des prix. Aux États-Unis, un tel comportement se verrait sévèrement sanctionné. Par exemple, Chris Lischewski, ancien PDG de Bumble Bee Foods, qui vient d’être libéré de prison, a été condamné à 40 mois d’emprisonnement pour la fixation des prix du thon en conserve, pendant une période de trois ans.

En revanche, Galen Weston, ancien PDG de Loblaw, a reçu l’immunité du Bureau de la concurrence, malgré le fait qu’il avait admis avoir fixé les prix du pain pendant 14 ans.

À moins que le total des compensations n’approche les 5 milliards de dollars, les Canadiens ont tout à fait raison de rester sceptiques et en colère contre l’industrie alimentaire. Le règlement actuel marque un pas dans la bonne direction, mais il ne suffit pas à résoudre l’ampleur des dommages causés.