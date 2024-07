Le web et les réseaux sociaux ont cette capacité impressionnante à susciter la confiance, à faire taire cette petite voix intérieure qui nous appelle à la vigilance.

Personne ne donnerait son numéro de carte de crédit à un parfait inconnu croisé dans la rue qui prétend fabriquer des sacs en cuir de grande qualité. Mais en ligne, le fraudeur qui adopte exactement le même discours réussit à faire des ventes et à s’en mettre plein les poches.

Cette semaine, je suis tombée sur une publicité d’Emma-Quebec sur Facebook. Le « couple âgé » qui possède cet atelier de fabrication raconte que le moment est venu pour lui de passer à autre chose. À côté d’un émoji représentant un cœur brisé, les mots suivants : « Malheureusement, nous devons vous annoncer que notre collection de cuir ferme ses portes », une drôle d’expression qui aurait dû éveiller mes soupçons, tout comme l’absence d’accent sur le mot Québec.

La publication incluait une photo de ce qui semblait être le futur retraité en plein travail et quelques exemples de ses créations. Je n’y ai vu que du feu. J’ai cru que c’était crédible. Que le Québec venait, hélas, de perdre un artisan et un autre commerce local. Tous les vœux chaleureux de bonne retraite ajoutaient du réalisme.

PUBLICITÉ SUR FACEBOOK Cet homme n’est pas un artisan québécois qui travaille le cuir. Cette photo provient d’une banque d’images génériques allemande.

CAPTURE D'ÉCRAN DE FACEBOOK Commentaires sous la publication d'Emma-Quebec sur la fermeture de sa boutique



Une collègue m’a fait remarquer que c’était peut-être un exemple parmi tant d’autres d’un type de fraude qui fait jaser ces jours-ci : l’utilisation d’une histoire touchante pour justifier une vente de fermeture ou d’importants rabais. En vérité, ce n’est qu’une nouvelle tactique de personnes sans scrupules qui s’adonnent au dropshipping (parachutage). Ce modèle d’affaires, légal, permet de vendre des biens qu’on ne possède pas en passant des commandes auprès de sites chinois comme Aliexpress qui livrent eux-mêmes aux consommateurs.

De fait, en trois secondes, Google m’a appris que l’image de l’atelier d’Emma-Québec faisait partie d’une banque de photos vendues par l’entreprise de Munich, Westend61. Quant à la boutique en ligne, elle propose un éventail vêtements qui n’ont rien à voir avec sa publicité. On y vend des robes, des pantalons, des blouses. Mais peu importe son offre, de nombreuses femmes se sont fait arnaquer.

L’une d’elles se plaint d’avoir reçu « un mini sac à bandoulière en vinyle cheap », une autre raconte que son paiement est passé en Australie et que le colis est arrivé de Chine. D’autres croyaient que l’entreprise avait un lien avec Héma-Québec, qui organise les collectes de sang, et « voulaient aider ». Beaucoup affirment que c’est la première fois qu’elles se font avoir puisqu’elles sont, d’ordinaire, aux aguets. À l’évidence, les messages bien tournés qui suscitent des émotions, de l’empathie et de la compassion arrivent à confondre les plus prudents…

CAPTURE D’ÉCRAN DE FACEBOOK Commentaires de consommateurs qui se sont fait prendre en achetant sur Emma-Québec

CAPTURE D’ÉCRAN DE FACEBOOK Commentaires de consommateurs qui se sont fait prendre en achetant sur Emma-Québec

CAPTURE D'ÉCRAN DE FACEBOOK Commentaires de consommateurs qui se sont fait prendre en achetant sur Emma-Québec





D’autres Québécois se sont récemment fait prendre par une publication de l’Atelier d’Émelie, une entreprise qui prétend vendre des bijoux artisanaux, éthiques et écoresponsables. « Pour chaque produit que vous achetez, nous nous engageons à planter un arbre », nous apprend son site web qui regorge de mots à la mode comme « naturel », « renouvelable », « vegan » et « écologique ».

Sur les réseaux sociaux, la propriétaire prétendait qu’elle devait mettre sa production sur pause, car sa grand-mère, malade, n’était plus en mesure de gérer l’entreprise avec elle. Elle offrait donc des rabais à sa clientèle pour la remercier de sa fidélité. Ce récit était fabriqué de toutes pièces et repris mot à mot par d’autres sites ailleurs dans le monde, a découvert la journaliste de Noovo, Camille Lopez1. Quant à mon collègue Charles-Éric Blais-Poulin, il s’est questionné sur la responsabilité de Facebook dans ce genre d’affaire2.

En réalité, l’Atelier d’Émelie vend les mêmes modèles que Shein, Temu et Amazon, mais à des prix astronomiquement plus élevés.

CAPTURE D’ÉCRAN PROVENANT DU SITE L’ATELIER D’ÉMILIE L’Atelier d’Émelie n’est pas une entreprise québécoise qui fabrique des bijoux. Elle propose les mêmes modèles que des sites chinois.

L’Atelier d’Émelie n’est pas une entreprise québécoise qui fabrique des bijoux. Elle propose les mêmes modèles que des sites chinois.

CAPTURE D'ÉCRAN PROVENANT DU SITE L'ATELIER D'ÉMILIE L'Atelier d'Émelie n'est pas une entreprise québécoise qui fabrique des bijoux. Elle propose les mêmes modèles que des sites chinois.





Quand on regarde le site attentivement, il n’y a pas d’adresse, pas de numéro de téléphone. Cela devrait éveiller des soupçons. Mais puisqu’un nombre grandissant d’entreprises légitimes peuvent uniquement être contactées au moyen d’un formulaire, les cartes sont brouillées.

Ces deux histoires rappellent celle de Quebec Vibes, qui avait fait un malheur avec ses leggings doublés « en solde à 50 $ » et fabriqués dans une usine de Granby, en 2021 et 2022. Toute cette histoire était fausse. Quand les vêtements étaient livrés, ils provenaient de Chine et leur qualité était décevante. Imaginez, Aliexpress les offrait pour 2,82 $. À peu près au même moment, Le Petit Écolier faisait enrager des parents à la recherche de jouets éducatifs et fabriqués localement. Cette fausse entreprise de Longueuil avait poussé l’audace jusqu’à utiliser le visage d’un vrai chirurgien de l’Hôpital de Montréal pour enfants pour vanter la qualité de ses produits.

De toute évidence, il suffit de créer un site web d’apparence professionnelle, avec une belle histoire, de faux témoignages de clients satisfaits, la mention « livraison gratuite » et des publicités sur Facebook pour que les commandes rentrent très rapidement. Faut-il s’étonner que les fraudeurs en profitent ?

On se méfie des politiciens, on se méfie des journalistes et parfois même des scientifiques, mais quand il est question de boutique en ligne, on achète sans trop se poser de questions. Il fut une époque où l’on se fiait au nom et à la réputation des détaillants pour prendre ses décisions d’achat. Leur historique et leur politique de retour pesaient dans la balance, aussi. Aujourd’hui, sur le web, tout ça n’a plus d’importance.

De grâce, avant de courir le risque de perdre votre argent sur le site d’une entreprise dont vous ignorez tout, faites un petit tour sur fraude-alerte.ca. Ce site qui répertorie les arnaques pourrait vous éviter un achat malheureux et une perte de temps au téléphone avec l’émetteur de votre carte de crédit pour réclamer une (incertaine) rétrofacturation.

1. Regardez le reportage de Noovo

2. Lisez « Meta, terrain de jeu des arnaqueurs »

Consultez le site fraude-alerte.ca