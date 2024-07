Des invités au mariage d’Anant Ambani, le plus jeune fils de l’homme le plus riche d’Inde, et de Radhika Merchant, fille d’un autre magnat des affaires, qui a eu lieu à Bombay, le 12 juillet 2024.

PHOTO ATUL LOKE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Il est question ces jours-ci au Sommet du G20 de la création d’un impôt minimum pour les ultrariches à travers le monde. Ça tombe bien, car l’exemple suprême des inégalités de richesse vient tout juste de se produire en Inde : un mariage délirant qui aurait coûté plus de 800 millions de dollars, avec des prestations privées de Rihanna, des Backstreet Boys et de Justin Bieber.

Les artistes Katy Perry, Pitbull et le DJ David Guetta ont aussi diverti 1200 privilégiés lors d’une croisière privée en Méditerranée. Une escale à Cannes leur a permis de participer à un bal masqué, tandis qu’à Portofino, ils ont eu droit à un concert d’Andrea Bocelli. Et ce n’est qu’une des activités de ce mariage qualifié de plus luxueux de l’histoire.

En tout, les célébrations se sont étalées sur quatre mois. Elles ont pris fin avec la cérémonie officielle, à la mi-juillet.

De grands noms ont fait le voyage dans ce pays pauvre pour y assister : Bill Gates, Hillary Clinton, Tony Blair, Boris Johnson, Mark Zuckerberg, David et Victoria Beckham…

Un système sophistiqué avec des codes QR visait à empêcher la revente des invitations.

La BBC a rapporté que des dizaines de chefs cuisiniers ont servi aux invités 2000 plats différents. En guise de décor, les mariés ont notamment misé sur 60 sculptures florales représentant des animaux, dont des éléphants et des tigres. Chacune aurait nécessité 100 000 fleurs, selon Paris Match. Les tenues et les bijoux étaient encore plus extravagants.

L’idée était d’en mettre plein la vue à la longue liste de convives, coûte que coûte.

À côté de cela, le voyage dans l’espace à 41,8 millions du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, semble tout à coup bien anodin.

Le mariage en question est celui de Radhika Merchant et d’Anant Ambani, fils de Mukesh Ambani, 11e fortune mondiale. L’homme qui gère un empire diversifié – pétrochimie, télécommunications, vente au détail, services financiers – vaut 117 milliards US, l’équivalent de 162 milliards CAN, selon Forbes. Cette somme fait de lui la personne la plus riche d’Asie.

Une donnée permet aisément de saisir l’ampleur de la richesse de cet homme : 0,5 %.

Eh oui, la facture de ce mariage qui dépasse l’entendement ne représente que 0,5 % de sa fortune. C’est comme si un couple de Québécois détenant 300 000 $ d’actifs dépensait un p’tit 1500 $ pour s’unir. C’est à peine si le retrait paraît dans le compte de banque.

Le fameux palmarès Forbes des milliardaires – en dollars américains – compte aujourd’hui 2712 noms. À ma grande surprise, j’ai découvert que 200 Indiens en font partie, dont 10 dans le top 100. Pendant ce temps, 90 % de la population de l’Inde gagne moins de 150 $ US par mois, rapporte Paris Match.

Les inégalités dans le pays le plus populeux de la planète ne cessent de croître. Une récente étude du World Inequality Lab a permis de déterminer qu’en Inde, le 1 % des plus riches détient 40 % des richesses du pays. Cette concentration dépasse celle qu’on voit aux États-Unis, en Afrique du Sud ou au Brésil, pays particulièrement inégalitaires.

Certains observateurs accusent le modèle économique du premier ministre indien, Narendra Modi, de favoriser l’élite du pays au détriment de la population pauvre. Ses réformes auraient contribué à l’enrichissement fulgurant des grands conglomérats, dont celui de Mukesh Ambani.

Ce n’est assurément pas un cas unique au monde. Les inégalités s’accentuent un peu partout, ce qui met notamment en péril la cohésion sociale. Oxfam qualifie même les inégalités extrêmes de « violence économique ». Les choix politiques biaisés en faveur des personnes les plus riches et les plus puissantes « sont directement préjudiciables pour la grande majorité des citoyens ordinaires dans le monde », plaide l’organisation.

Voilà pourquoi il faut trouver des moyens de mieux répartir la richesse.

Un projet de taxe mondiale sur la fortune ou d’impôt minimum pour les super-riches se trouve justement au menu de la rencontre des ministres des Finances du G20 qui se tient actuellement à Rio de Janeiro. C’est un pas encourageant. Mais dès le début des échanges sur le sujet, les États-Unis ont dit qu’ils ne voyaient « pas le besoin » d’une telle mesure.

Le Brésil en a quand même fait une priorité. Selon le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, il faut taxer les milliardaires, car « en haut de la pyramide, les systèmes fiscaux ne sont plus progressifs, mais régressifs ». Ainsi, « les super-riches paient proportionnellement moins d’impôts que les travailleurs ».

Sa proposition est notamment soutenue par la France, l’Espagne, l’Afrique du Sud, la Colombie et l’Union africaine. Impossible de s’entendre, toutefois, quand le pays qui a permis à Elon Musk et Jeff Bezos de devenir les deux hommes les plus riches du monde s’oppose à toute négociation internationale à ce sujet.

Ce n’est guère étonnant, mais il faut s’en désoler avec vigueur, surtout quand on sait que le taux d’imposition du 1 % des plus riches dans les pays du G20 est passé depuis 1980 de 60 % à 40 %, selon les calculs d’Oxfam.

Jusqu’où faudra-t-il se rendre pour que les États-Unis, qui carburent aux excès, allument enfin sur les conséquences des inégalités ?