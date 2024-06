La croissance est insoutenable. Pour compenser les GES venant du boom des voyages aériens des Québécois, il faudrait construire l’équivalent de deux projets de transport collectif comme le REM… chaque année.

La comparaison frappe dans le contexte où les gouvernements engloutissent des milliards dans le développement du transport collectif – ce qui va de soi –, alors que les effets du boom des vols aériens passent sous le radar.

Les vols aériens internationaux, faut-il savoir, ne sont pas inscrits dans le rapport d’inventaire national de gaz à effets de serre (GES) des pays (le NIR), contrairement aux vols intérieurs.

Une des raisons : il est difficile de départager les GES des vols internationaux entre les résidants et les touristes. Qui est responsable des GES des avions qui décollent et atterrissent à Dorval ?

Pas de comptabilisation claire et donc pas de reddition de comptes, pas de tarification et pas de débat.

Or voilà, grâce à Statistique Canada, entre autres, je suis parvenu à estimer ce partage résidants-touristes pour le Canada. Ainsi, on peut raisonnablement calculer que les deux tiers du kérosène brûlé par les vols internationaux du Canada sont attribuables aux voyageurs canadiens et le tiers, aux touristes. Les chiffres sont semblables pour le Québec1.

Résultat ? Les GES aériens des voyageurs québécois représentent l’équivalent de 1,8 million de voitures sur nos routes. Ce calcul englobe les GES des voyages internationaux aller-retour (4,9 millions de tonnes) et ceux des vols intérieurs (900 000 tonnes).

La croissance est exponentielle. Depuis 1990 – année de référence pour nos cibles de réduction d’ici 2030 –, les GES des voyages des Québécois à l’étranger ont triplé. Ramenée en équivalent automobile, la hausse est plus forte, puisque sur la même période, les véhicules sur nos routes sont devenus beaucoup plus efficaces. Un graphique vaut mille mots.

Les années 2020 à 2022 ont réduit ces voyages aériens, étant donné le contexte pandémique. Mais en 2023, les voyages ont repris de plus belle.

Le nombre de voyages des Québécois à l’étranger en 2023 a ainsi dépassé de 9 % l’année record 2019, avec 4,7 millions de voyages. Notez qu’une personne qui fait deux voyages dans une année représente deux voyageurs dans ce calcul.

Et le REM dans tout ça ? J’y arrive.

La vaste majorité des environnementalistes s’entendent : pour réduire nos GES, il faut notamment développer les transports collectifs, rendre les paysages urbains plus denses et ainsi réduire notre dépendance à la voiture. Et je partage cet avis, pour l’essentiel.

C’est ce qu’on a fait avec le projet de REM de la Caisse de dépôt et placement, dont la facture avoisine 8 milliards. Et c’est ce qu’on veut faire avec le plan mobilité de Québec (tramway et autres), qui pourrait coûter 15,5 milliards, et avec le tramway de l’est de l’île de Montréal, de 18,6 milliards.

La réduction des GES n’est pas l’unique but de ces projets, on s’entend. On les conçoit pour améliorer la mobilité, notamment pour les personnes à faibles revenus, et pour mieux développer l’économie. Et ils s’inscrivent dans un plan environnemental global. N’empêche, l’argumentaire GES lié à chaque projet est central.

Or voilà, deux firmes de génie ont estimé les GES qui pourraient être économisés avec le REM. Leurs rapports sont publics.

La firme Hatch a calculé que le REM permettra de réduire les GES d’environ 35 000 tonnes pour sa première année d’exploitation2. La firme Systra, de son côté, arrive à 98 613 tonnes d’économie de GES chaque année, essentiellement grâce « au report modal de l’auto vers le REM3 ».

Bref, c’est une baisse récurrente importante de GES, qui représente entre 11 000 et 32 000 voitures de moins sur nos routes à long terme.

Mais do the math, comme disent les Américains : les voyages des Québécois ont ajouté l’équivalent de 1,3 million de voitures entre 1990 et 2019. C’est donc l’équivalent de 45 000 voitures de plus qui se sont ajoutées sur nos routes chaque année avec ces vols.

Dit autrement, l’explosion des voyages des Québécois a fait augmenter les GES environ deux fois plus vite, chaque année qu’un projet comme le REM n’est pas parvenu à les réduire.

Il aurait donc fallu, depuis 1990, construire l’équivalent de deux projets de REM pour compenser nos voyages… par année.

La comparaison peut paraître loufoque, mais elle illustre l’ampleur de l’impact des vols. Elle suppose, bien sûr, que l’augmentation annuelle des vols est permanente, ce qui est moins certain que la permanence de projets comme le REM, une fois construits. Mais au rythme où vont les choses, rien n’indique que le volume de vols reculera, au contraire.

Règle générale, les défenseurs du transport aérien répètent que les GES de ce mode de transport ne représentent que 1 à 2 % du total mondial. Ou encore que les biocarburants finiront par nourrir les aéronefs des Boeing et Airbus de ce monde. Ou encore que ce sont les voyages d’affaires qui sont responsables, pas nos déplacements personnels d’agrément.

D’abord, les voyages pour affaires et congrès représentent moins de 10 % du total des voyages au Canada, selon des données de Statistique Canada.

Ensuite, les biocarburants ne pourront pas être produits en volumes suffisants et, surtout, ils coûtent de trois à quatre fois plus cher que le kérosène. On ne voit pas le jour où la facture baissera et que ce carburant remplacera le kérosène, pas plus que l’hydrogène d’ailleurs.

Enfin, pour la proportion de 1 à 2 % du total mondial que représentent les GES aériens, ce portrait englobe les pays populeux et pauvres, qui utilisent relativement peu le transport aérien.

Au Québec et au Canada, la proportion des GES liés aux vols aériens est bien plus grande. Selon mes estimations, elle représente 6,6 % du total des GES au Québec (en 2019) et 3,7 % dans le reste du Canada4.

Le Québec a une part plus importante parce que son total des GES (le dénominateur) est plus faible, grâce à l’hydroélectricité, notamment. Il reste que cette part croît bien plus ici que dans le reste du Canada (ROC).

Au Québec, elle est passée de 3 % du total des GES en 1990 à 6,6 % en 2019, dernière année disponible hors pandémie. Un graphique vaut mille mots, l’ai-je déjà dit ?

Autre mesure de la croissance : les GES aériens représentaient 16 % de ceux des véhicules de passagers en 1990 au Québec, mais 31 % en 2022. Dans le ROC, cette proportion est passée de 23 % à 31 % pour la même période.

En somme, nous faisons d’énormes débats sur les milliards à investir dans le transport collectif, mais l’impact de nos escapades sur les GES passe sous le radar. Il serait pourtant si simple de modérer nos transports aériens, de les espacer, par exemple.

Oui, mais ne sommes-nous pas exemplaires en comparaison d’autres pays riches, comme les États-Unis, la France ou le Japon ? J’y reviens en détail mercredi.

Grand merci pour leurs précieux conseils et renseignements à Jean-François Boucher, professeur en écologie à l’UQAC, Cindy Gagné, chef de projets spéciaux à Statistique Canada, et Pierre-Olivier Pineau, professeur spécialisé en énergie à HEC Montréal.

1. En plus des données de Statistique Canada sur les voyageurs internationaux et résidents entrant ou revenant au Canada (24-10-0054-01), j’ai fait les estimations grâce aux données sur les GES émis par le kérosène des vols internationaux que déclarent les principaux pays dans un sous-fichier Excel à l’ONU. Les voyageurs québécois se sont vu imputer une part plus grande des GES canadiens que leur proportion des voyageurs canadiens, car la distance de leurs vols est plus grande (71 % des voyages sont hors des États-Unis contre 48 % pour la moyenne canadienne).

2. Consultez l’étude sur les gaz à effet de serre en lien avec le REM de la firme Hatch

3. Consultez le rapport « Émissions de gaz à effet de serre du REM, phase exploitation » de la firme Systra

4. Pour faire le calcul, j’ai ajouté au total des GES de l’inventaire officiel ceux que j’ai estimés pour le transport aérien international. La part du transport aérien est la somme des GES des vols internationaux et intérieurs divisés par ce dénominateur.