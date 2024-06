Alors que les fraises californiennes inondent le marché, les consommateurs doivent faire un choix difficile entre des fraises importées, moins chères mais moins savoureuses, et des fraises locales, plus chères mais réputées pour leur goût supérieur.

Cette situation complique la vie des producteurs locaux, soulève des questions éthiques sur l’intégration de la génétique californienne dans l’agriculture québécoise et met en évidence les dynamiques complexes du commerce mondial et de la production locale.

Avec le réveil de la Californie qui inonde le marché, les consommateurs se retrouvent devant un choix difficile et la situation compliquera la vie de nos producteurs agricoles cet été. Alors que la saison des fraises commence, l’arrivée de l’été apporte ses étals débordants des richesses de nos terres, offrant aux consommateurs une variété de produits frais pour les mois à venir.

Les prix deviendront avantageux pour nous tous, certes, mais cela représente une moins bonne nouvelle pour nos maraîchers.

La Californie, ayant récupéré d’une sécheresse sévère de plusieurs années, a vu une augmentation majeure de la disponibilité de l’eau. En conséquence, la production a augmenté pour de nombreuses denrées, y compris les délectables fraises.

Comme l’a rapporté Nathaëlle Morissette la semaine dernière, les données de l’USDA révèlent que la Californie a exporté plus de 60 millions de livres de fraises hors des États-Unis1 dans les dernières semaines seulement, et d’autres produits comme le chou-fleur, le brocoli, les oignons, les pêches et la laitue pourraient suivre la même tendance cet été.

PHOTO NATHAN WEYLAND, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Champ de fraises de Pajaro Valley, en Californie

La fin de la sécheresse en Californie a entraîné une renaissance du « jardin de l’Amérique du Nord », conduisant à une surabondance de produits. En conséquence, les prix chutent dans l’État doré. Pour maintenir leur rentabilité, les agriculteurs californiens exportent des fraises à bas prix aussi loin que possible, le Canada devient alors un marché clé.

Si le dollar canadien maintient un taux de change favorable par rapport au billet vert américain, malgré la récente réduction des taux d’intérêt par la Banque du Canada, les Canadiens devraient profiter de produits importés abordables à court terme.

Problèmes locaux

Cependant, l’afflux de fraises provenant d’ailleurs perturbe notre propre saison des fraises, normalement une période lucrative pour les agriculteurs de chez nous. Actuellement, les fraises locales se vendent plus cher, parfois 50 % de plus ou même davantage, surtout en début de saison. Avec l’inflation que nous connaissons, il devient difficile de désapprouver les consommateurs qui optent pour une sélection moins coûteuse de produits.

Le dilemme des produits locaux reste tout de même déchirant : choisir entre les fraises importées, plus abordables mais moins savoureuses et moins fraîches, ou les fraises locales, plus chères mais réputées pour leur goût supérieur et leur fraîcheur !

Il s’agit fondamentalement de produits différents ; les baies importées sont cultivées pour supporter le transport sur de longues distances, mûrissant en route vers le Canada, tandis que les baies locales mûries sur le plant offrent la saveur d’un fruit fraîchement cueilli.

Mais en comparant les prix ailleurs au pays, on constate l’inégalité des prix des produits locaux. Dans certaines régions, comme l’Ontario, les fraises locales affichent un prix concurrentiel en raison de l’échelle du marché. La livre de fraises se trouve facilement à 2,99 $.

Toutefois, pour les régions comme le Québec ou même les Maritimes, dans les zones où les fraises locales se vendent plus cher, la patience demeure la clé. Attendre une semaine ou plus après le début de la récolte locale peut conduire à des prix plus bas, permettant aux consommateurs de profiter de produits locaux sans trop grever leur budget.

Mais le dilemme du produit local ne s’arrête pas là. Driscoll’s, établi en Californie, est l’un des plus grands producteurs maraîchers au monde et s’est associé à des agriculteurs du Québec et de la Colombie-Britannique pour cultiver des fraises développées en Californie.

Même si la science qui permet de développer des traits de plantes demeure coûteuse, ce partenariat vise à produire des fraises de haute qualité plus près de chez nous, améliorant l’efficacité logistique et s’adaptant aux changements climatiques. Le commerce des produits agricoles inclut désormais l’échange de propriété intellectuelle et de génétique des plantes, ce qui peut aider les agriculteurs à gérer des conditions météorologiques imprévisibles.

Bonne idée, peut-être, mais est-ce qu’une fraise développée en Californie peut vraiment devenir une fraise québécoise, même si on la produit chez nous ? Est-ce éthiquement tolérable ?

L’intégration de la génétique développée en Californie dans l’agriculture canadienne soulève des préoccupations quant à la préservation du goût unique et de la fraîcheur des fraises locales. L’ampleur de la production de baies en Californie pourrait mener à sa domination du marché, ce qui risque de diminuer la spécificité des fraises locales du Canada.

Les consommateurs désirent bien sûr de la variété, de la qualité et des produits locaux. Pourtant, le concept de « local » subit l’influence des facteurs mondiaux, du changement climatique, de la recherche, etc. L’intersection de la production locale et du commerce mondial met en lumière les dynamiques complexes qui façonnent notre système alimentaire aujourd’hui.

1. Lisez « Les fraises du Québec malmenées »