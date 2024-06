Tout a été évoqué pour expliquer la crise du logement, ou presque : l’immigration, la rigidité des règles, la bureaucratie des bureaux de permis, les taux d’intérêt élevés, la forte inflation, la spéculation.

Or, une étude fait le point sur un aspect plutôt négligé de la crise, soit les carences de productivité du secteur de la construction. Les auteurs constatent que le secteur résidentiel réglementé du Québec, en particulier, a une productivité significativement moindre que celle de l’Ontario, entre autres, de l’ordre de 14 %.

Ce handicap a fait monter les coûts ici davantage qu’ailleurs pour un même logement. Et le phénomène s’expliquerait notamment par les lourdes cotisations sociales à la charge de l’employeur.

L’étude a été réalisée par Jonathan Deslauriers, Robert Gagné et Jonathan Paré, du Centre sur la productivité et la prospérité (CPP) de HEC Montréal⁠1.

Les auteurs jugent que le gouvernement caquiste doit faire plus que les récents changements (mobilité plus grande de la main-d’œuvre sur le territoire québécois et un peu plus de polyvalence des employés).

Ils estiment qu’il faut alléger la réglementation, entre autres. « L’incapacité de l’industrie à générer des gains réels de productivité a entraîné la formation d’une spirale inflationniste insoutenable considérant l’ampleur des besoins en infrastructures », soutient Robert Gagné.

Pour bien comprendre, il faut rappeler que la productivité des entreprises est mesurée par leur valeur produite par temps de travail, plus spécifiquement leur produit intérieur brut (PIB) par heure travaillée.

Cette productivité s’améliore grâce à une meilleure organisation du travail et aux améliorations technologiques, mais peut être freinée par les contraintes réglementaires et fiscales.

C’est le cas, selon l’étude, de la portion réglementée de la construction résidentielle, celle assujettie à la loi R-20.

Essentiellement, les chercheurs estiment que le secteur résidentiel avait une productivité de 47,77 $ par heure travaillée en 2019 (donnée la plus récente hors COVID-19 pour ce volet), comparativement à 55,41 $ en Ontario, un écart de 14 %.

L’écart existe aussi dans la construction non résidentielle, mais il est moins important (environ 4 %). Quant aux travaux de génie liés à l’énergie électrique, bonne nouvelle, la productivité de nos chantiers – qui se multiplieront au cours des prochaines années – est plus grande qu’ailleurs au Canada (écart favorable de 17 % avec la moyenne canadienne).

Tout n’est pas sombre pour autant. En prenant l’industrie de la construction au sens large, le Québec maintient une productivité semblable à celle de l’Ontario et de la moyenne canadienne. Mais les auteurs estiment que c’est la portion réglementée – de 55 % à 60 % de l’industrie – qui est moins productive.

La loi R-20 réglemente les travaux de l’essentiel des chantiers courants, mais elle exclut certains travaux de réparation, d’entretien ou de rénovation effectués par les propres employés des entreprises ou des villes, de même que les rénovations faites pour le compte des propriétaires occupants d’un logement, entre autres.

Les auteurs sont parvenus à exclure des données de Statistique Canada une partie du secteur non réglementé. Et ce faisant, ils ont constaté que l’écart du Québec avec la moyenne canadienne pour la partie restante (essentiellement réglementée) est apparu vers 2013 et qu’il s’est accentué depuis. Curieusement, ce constat coïncide avec la fin des scandales qui ont alimenté la commission Charbonneau.

Autre constat : depuis 25 ans, les coûts unitaires de main-d’œuvre de l’ensemble de l’industrie réglementée ont augmenté davantage ici (160 %) qu’en Ontario (108 %) ou en moyenne au Canada (126 %).

Bref, les salaires ont été haussés sans qu’il y ait des gains de productivité pour les financer, surtout depuis 2013, selon l’étude. Pour compenser, les entreprises ont d’abord réduit leurs profits, puis augmenté leurs prix, avec ses impacts sur la demande, constatent les chercheurs.

CNESST-FSS-RBQ-CCQ-RRQ…

La pénurie de main-d’œuvre dans la construction a pu contribuer à faire pression à la hausse sur les salaires de l’industrie et créer un effet de surchauffe pendant un certain temps.

Mais selon les auteurs, ultimement, la rémunération plus élevée au Québec « découle entièrement des cotisations à la charge des employeurs », qu’on pense aux prélèvements de la CNESST, du FSS, du RQAP, de la RBQ, de la CCQ ou de la RRQ, entre autres⁠2.

En 2019, ces cotisations s’élevaient en moyenne à 6,16 $ par heure travaillée au Québec, estiment les chercheurs. Ce niveau est 1,6 fois plus élevé que la moyenne canadienne et 2 fois plus élevé que l’Ontario.

Visiblement, la productivité et la structure de l’industrie font aussi partie de l’équation dans cette crise du logement…

1. Consultez l’étude

2– La CNESST est la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Le FSS est le Fonds des services de santé. Le RQAP est le Régime québécois d’assurance parentale. La RBQ est la Régie des bâtiments du Québec. La CCQ est la Commission de la construction du Québec. La RRQ est la Régie des rentes du Québec (Retraite Québec).