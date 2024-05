Le profit de 220 millions réalisé par l’investisseur Luc Poirier en vendant un terrain à Northvolt avait marqué les esprits. Mais ce n’est rien à côté du meilleur coup de sa vie, une transaction qui devrait rapporter 1 milliard de dollars. D’ici là, il aura besoin d’un peu de patience et d’un très grand nombre de camions remplis de terre.

Décidément, cet homme élevé dans un HLM par une mère vivant de l’aide sociale n’a pas fini de nous étonner avec ses projets hors normes.

Les Québécois qui ont vendu quelque chose pour la somme de 1 milliard ne courent pas les rues. On peut penser à André Chagnon, fondateur de Vidéotron, et à Larry Rossy, créateur de la chaîne Dollarama. Quant à Stephen Jarislowsky, il a cédé sa firme de gestion de placements pour 950 millions à la Scotia. Luc Poirier prévoit rejoindre ce club sélect dans une dizaine d’années, grâce à un immense terrain à La Prairie.

Le site en question a la particularité d’avoir été occupé par une briqueterie pendant 155 ans. La matière première pour les briques était cueillie sur place, ce qui a créé au fil du temps un cratère. Pas tellement profond, mais vraiment très large.

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE EARTH Le site de l’ancienne briqueterie de La Prairie se trouve à 5 km du pont Samuel-De Champlain.

« Les briques orangées et rouges que l’on voit partout, sur les anciennes écoles ou les édifices gouvernementaux, et même le Montreal Children’s Hospital, c’étaient ces briques-là. C’était la seule briqueterie du Québec. Quand ça a été mis en vente, je passais souvent à côté à vélo », m’a raconté l’investisseur de 48 ans, sur Teams.

Quand le terrain, avec son usine et sa carrière, a été mis en vente, la Ville interdisait le remblayage du trou dans l’espoir qu’il se transforme en lac grâce à la pluie. Cela limitait le potentiel de développement et par le fait même le prix que les promoteurs immobiliers étaient prêts à payer. L’étendue d’eau allait occuper 80 % du site qui totalise 12,5 millions de pieds carrés, soit presque trois fois le parc La Fontaine à Montréal.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Quand le terrain, avec son usine et sa carrière, a été mis en vente, la Ville interdisait le remblayage du trou dans l’espoir qu’il se transforme en lac grâce à la pluie.

« En plus, la portion du terrain où il y avait les usines, c’était très contaminé, raconte Luc Poirier. Il y en avait pour 20 millions de dollars. Donc, les gens n’offraient pas beaucoup. Moi, j’ai été un peu plus loin. J’ai demandé une opinion légale à un avocat pour savoir si la Ville pouvait nous empêcher de remplir le trou. L’opinion légale disait que la Ville ne pouvait pas m’empêcher. En fait, la loi provinciale oblige quasiment à remplir les anciennes carrières, à remettre à l’état les anciennes carrières. Ils voient ça d’un bon œil. »

Cette information allait tout changer.

« C’est certain qu’en ayant ce renseignement-là que les autres n’avaient pas, j’ai été capable d’offrir plus que les autres et d’avoir le terrain. On a payé 23 millions en 2019. Puis, en 2023, on a eu cinq offres d’achat de plus de 400 millions. »

Mais pas question de vendre tout de suite. Une fois le cratère rempli et le site enfin prêt pour la construction de maisons, il vaudra beaucoup plus cher.

Et, dans l’intervalle, devinez quoi : remblayer le trou s’avère une source de profit !

« On fait des sous en le remplissant. Le terrain va se payer juste avec le remblai, car on va faire plus que 23 millions de profit, précise Luc Poirier. Et dans à peu près 10 ou 12 ans, quand on va avoir fini de remplir le terrain, il va valoir juste un peu en bas de 1 milliard. »

L’investisseur qui s’est fait connaître avec la téléréalité Occupation double semble lui-même épaté qu’un de ses terrains génère des revenus, alors que normalement, ce n’est qu’une source de dépenses. « Ce sont de petits revenus, mais c’est 7 millions à peu près par année. Ça paie le terrain, les taxes, les assurances. »

Le remplissage va bon train. Jusqu’ici, en 4 ans, environ 2 millions de tonnes de terre ont été déposées dans le trou. Il en faut 9,2 millions.

Le volume de terre varie au gré de l’économie, des projets immobiliers d’envergure qui sortent de terre, de la construction de stationnements souterrains. L’un des grands avantages du site est qu’il se trouve à seulement 5 kilomètres du pont Samuel-De Champlain, fait valoir Luc Poirier. D’ailleurs, la terre sortie du futur centre commercial Royalmount a été, en grande partie, transportée jusqu’à La Prairie.

« Le chemin est direct. C’est la carrière la plus proche de Montréal. »

Pour le moment, du moins, Luc Poirier ne croit pas qu’il va lui-même construire des habitations sur le site. Depuis des années, il préfère construire uniquement les rues et vendre ses terrains. Il se laisse toutefois des portes ouvertes.

« J’ai arrêté de construire des tours pour avoir une qualité de vie, pour être plus présent avec mes enfants. Mais ils vieillissent. Dans 10 ans, mes enfants auront tous dans la vingtaine ou plus. Donc, ça se peut que je recommence à construire. » S’il le fait, ce pourrait être avec Carbonleo (Royalmount), puisqu’il connaît bien son président, Nicolas Désourdy, et son chef de la direction, Andrew Lutfy. Luc Poirier mentionne aussi le nom de Serge Goulet, président du Groupe Devimco (District Griffin, Quartier DIX30), et celui de Laurence Vincent, présidente de Prével (Esplanade Cartier).

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le terrain de Luc Poirier à La Prairie devrait valoir 1 milliard de dollars dans une dizaine d’années.

À l’évidence, l’idée d’un partenariat qui créerait un nouvel espace de vie rempli de verdure et de maisons, appelé Acti-Cité, l’anime. En 2021, la vidéo promotionnelle de ce « premier écoquartier orienté sur l’activité physique au Québec » suggérait la présence d’une patinoire couverte, d’un centre sportif, d’une piste cyclable de plusieurs kilomètres, d’une école primaire ainsi que d’une garderie, tout ça autour d’un lac artificiel avec une plage.

Jusqu’ici, l’histoire du terrain de l’ancienne briqueterie de La Prairie a surtout fait les manchettes en raison du bras de fer qui a opposé Luc Poirier et la Ville. Il en conserve un goût amer.

« La Ville avait une expertise légale elle aussi qui disait que j’avais le droit [de remplir le trou], mais ils ont fait accroire à la population que j’étais un pas fin et que je contrevenais aux règles. Ils m’ont envoyé 27 huissiers. Ils venaient deux fois par semaine pendant plusieurs semaines et les huissiers, ça arrive à 7 h le matin ou à 7 h le soir. Pour ma famille et pour ma femme, ce n’était pas le fun. »

L’investisseur passionné de voitures de luxe raconte qu’il recevait constamment des amendes qu’il ne payait pas, convaincu d’être dans son droit. Le ministère de l’Environnement, qui était « de son bord », l’a d’ailleurs aidé à obtenir un permis, plaide-t-il. « La Ville a été obligée de se rétracter et ils ont eu l’air fous », même s’il n’y a jamais eu d’excuses publiques.

Quand Luc Poirier aura vendu son terrain, il pourra ajouter à sa liste déjà longue de faits d’armes qu’un cratère l’a rendu milliardaire.

Lisez un texte sur la vente du terrain à Northvolt