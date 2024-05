Ce n’est ni le TGV ni encore le modèle à grande fréquence, mais les entreprises québécoises semblent enfin vouloir prendre le train de l’innovation, alors que la proportion de nos entreprises qui ont lancé un projet d’innovation au cours des deux dernières années a atteint 69 %. Une progression de 18 points de pourcentage par rapport à 2022, qui permet au Québec de rattraper le retard avec l’Ontario et la Colombie-Britannique.

Progressivement, mais sûrement, nos PME – petites et grandes – semblent comprendre que c’est dans leur intérêt d’investir dans l’innovation et la transformation, pour assurer leur compétitivité.

C’est ce que révèle la deuxième grande enquête sur l’innovation dont les résultats ont été dévoilés mardi par le Conseil de l’innovation du Québec à partir d’un sondage auprès d’entreprises du Québec et d’un échantillonnage d’entreprises de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

Il y a deux ans, seulement 51 % des entreprises québécoises avaient réalisé un projet d’innovation durant les deux années précédentes, alors qu’en 2024, cette proportion est passée à 69 %, ce qui marque une belle volonté d’action.

Il est vrai qu’en 2022, on émergeait à peine de deux ans de pandémie et, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, de nombreuses entreprises cherchaient leurs repères, mais les entreprises de l’Ontario et de la Colombie-Britannique affichaient quand même un plus fort engagement dans l’innovation.

Luc Sirois, innovateur en chef et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec, nous rappelle d’ailleurs que le Québec et le Canada ont du rattrapage à faire en matière de recherche et développement et de productivité.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Luc Sirois, innovateur en chef et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec

Depuis le début des années 2000, les dépenses en recherche et développement des entreprises, en pourcentage du PIB, ont reculé de 25 % au Québec et de 3 % pour l’ensemble du Canada, alors qu’elles ont augmenté de 37 % aux États-Unis et de 32 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE.

En 2021, le Québec affichait un déficit de 52 milliards du PIB par habitant (pour le même travail) par rapport à l’Ontario, ce qui n’est peut-être pas étranger au fait que les entreprises ontariennes réalisent deux fois plus d’activités de recherche fondamentale (35 %) que les sociétés québécoises (17 %).

De la même façon, les entreprises québécoises font beaucoup moins d’activités de recherche appliquée (17 % contre 31 %), moins de prototypage (20 % contre 37 %) ou d’innovation de commercialisation (15 % contre 33 %).

Bref, malgré ces désavantages plutôt affligeants, il est rassurant de constater que 69 % de nos entreprises semblent maintenant comprendre que ce n’est pas un luxe que d’investir dans l’innovation, mais que c’est bien une nécessité absolue.

Bienfaits et nécessité

Selon les résultats de l’enquête du Conseil de l’innovation du Québec, ce sont surtout les plus petites entreprises, celles de moins de 100 employés, qui ont le plus innové au cours des deux dernières années.

Pour l’ensemble des catégories d’entreprises, c’est le lancement de nouveaux produits et services qui arrive en tête de liste des innovations implantées depuis deux ans, alors que 41 % des entreprises québécoises affirment réaliser pareille nouveauté, surpassant ainsi l’Ontario (35 %) et la Colombie-Britannique (39 %).

Cependant, les entreprises québécoises ne s’illustrent pas dans les projets d’adoption de nouvelles technologies : ces initiatives n’ont été priorisées que par 39 % d’entre elles, contre 54 % des entreprises ontariennes et 47 % des entreprises britanno-colombiennes. Pourtant, le rattrapage ou la mise à jour numérique devraient compter dans le bouquet des innovations courantes.

Ce que démontre aussi la dernière enquête du Conseil de l’innovation du Québec, c’est que les entreprises qui innovent en retirent des bienfaits tangibles et de façon quasi immédiate.

Ainsi, 47 % des entreprises qui ont réalisé des innovations ont enregistré des expectatives de croissance de plus de 5 %, contre 18 % des entreprises qui n’ont pas innové.

La proportion passe à 54 % si les projets d’innovation ont été réalisés avec un collaborateur externe, à 63 % si on fait de la recherche et du développement et à 71 % si on commercialise cette innovation…

L’impact sur les exportations va dans le même sens, alors que la valeur des exportations hors Québec représente 24 % du chiffre d’affaires pour les entreprises qui ont innové, contre 10 % pour les entreprises qui ne l’ont pas fait.

En recoupant avec des chiffres du ministère des Finances, le Conseil de l’innovation du Québec observe que les entreprises qui réalisent des activités de recherche et développement affichent après huit ans des actifs en hausse de 13 %, des revenus en hausse de 25 % et une profitabilité en hausse de 27 % par rapport à une entreprise qui n’a pas innové.

Selon l’innovateur en chef du Québec, pour qu’une entreprise prenne le virage de l’innovation, elle doit avant tout mettre en place une bonne gestion de la transformation, développer un savoir-faire, désigner un responsable qui rappelle sans cesse qu’innover fait partie des priorités de l’entreprise.

« Il faut cesser de s’organiser pour seulement livrer la marchandise, il faut créer des espaces où les gens essaient des affaires qui ne marcheront pas neuf fois sur dix, mais celle qui va fonctionner, on la perfectionne », souhaite Luc Sirois.