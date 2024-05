Il serait resté 1,35 million de dollars à distribuer alors que 1 282 052 consommateurs ont communiqué leur adresse courriel dans le but de pouvoir un jour déposer un formulaire de réclamation. Autrement dit, chaque client de Dollarama risquait de recevoir un crédit d’une valeur de… 1 $.

Pas moins de 1,82 million de Québécois ont réclamé l’hiver dernier un coupon d’une valeur pouvant atteindre 15 $ dans le cadre de l’action collective sur l’affichage des écofrais chez Dollarama. Si vous faites partie du groupe, n’attendez plus votre argent. La Cour supérieure a rejeté l’entente.

En tout, Dollarama acceptait de verser 2,5 millions pour régler cette affaire à l’amiable, une somme qui comprenait les frais d’avocats et d’administration d’au moins 1,15 million.

Faites le calcul : il serait resté 1,35 million de dollars à distribuer alors que 1 282 052 consommateurs ont communiqué leur adresse courriel dans le but de pouvoir un jour déposer un formulaire de réclamation.

Autrement dit, chaque client de Dollarama risquait de recevoir un crédit d’une valeur de… 1 $. Admettez que c’est hautement ironique comme coïncidence, puisqu’il est question ici d’une chaîne de magasins qui a vendu ses produits pour 1 $ pendant ses 17 premières années d’existence.

Les parties s’attendaient à un taux de réclamation entre 10 et 20 %, ce qui aurait pu équivaloir à des indemnités entre 5 $ et 11 $. Mais le Tribunal a rejeté ces calculs, les estimant « irréalistes ». À son avis, tous ceux qui ont pris le temps d’aller en ligne inscrire leur adresse courriel sont susceptibles de remplir le formulaire de l’étape subséquente et d’utiliser leur crédit.

En supposant qu’une seule personne sur deux s’exécute, la valeur du coupon aurait bondi à 2 $. En réalité, il n’aurait pas fallu plus de 89 756 réclamants pour que chacun obtienne 15 $.

Toute personne ayant acheté des piles, des appareils électroniques ou des ampoules dans un Dollarama entre décembre 2019 et juillet 2023 était admissible à une indemnité dans cette affaire. LPC Avocats, qui pilote le dossier, reproche au détaillant d’avoir mis en évidence des prix qui n’incluaient pas les écofrais allant de 0,08 $ à 0,60 $ par produit concerné. Ils étaient plutôt affichés séparément. Les revenus du programme financent la collecte, le transport et le recyclage des produits électroniques en fin de vie utile.

Vu la grande popularité du détaillant montréalais, il ne faut pas s’étonner qu’un très grand nombre de personnes se soient senties concernées. De plus, aucune preuve d’achat n’était nécessaire et le processus en ligne se bouclait très rapidement, ce qui a certes alimenté l’engouement créé par tous les articles de journaux qui expliquaient comment réclamer son « cadeau ».

Hormis le montant potentiellement très faible de l’indemnité, le juge Pierre Nollet a eu la présence d’esprit de s’interroger sur la valeur des informations personnelles que Dollarama aurait obtenues dans le processus. Puisque le règlement prévoyait que les cartes cadeaux seraient délivrées par Dollarama, l’entreprise aurait eu accès aux formulaires de réclamation.

« À une ère où les données sur les clients ou clients potentiels constituent une valeur intrinsèque pour une entreprise et parfois une monnaie d’échange, cet aspect doit être considéré dans la valeur du règlement. Cette information vaut-elle plus que les 1 $ ou 2 $ potentiellement crédités lors d’un futur achat ? », demande le magistrat.

Dollarama n’aurait pas été la première entreprise à obtenir des données personnelles dans le cadre d’une action collective prévoyant la distribution de coupons. Mais dans ce cas-ci, c’était trop peu cher payé au goût du juge.

Même quand les consommateurs ont droit à des dizaines de dollars, les « règlements coupons », pour reprendre l’expression consacrée, sont critiqués parce qu’ils s’apparentent à des campagnes de fidélisation. C’est d’ailleurs le cas dans le dossier des concessionnaires ⁠1 qui facturaient des frais, comme je l’écrivais dimanche.

Dans l’affaire des écofrais, le Tribunal a par ailleurs déploré que le cabinet LPC Avocats ait eu recours à l’action collective, un processus « taxant pour le système de justice ». La mise en demeure aurait été une « étape intéressante à considérer », puisque Dollarama s’est conformé rapidement aux règles d’affichage dictées par la Loi. Le juge Nollet ne qualifie pas la cause de frivole, mais on comprend qu’il aurait préféré ne jamais l’avoir entendue.

Le magistrat ne semble d’ailleurs pas très convaincu des chances de succès d’un procès contre Dollarama. La preuve de « violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires » à la loi sur la protection du consommateur, écrit-il, « pourrait ne pas être aisée à faire ». De plus, les écofrais « n’étaient pas cachés », et le détaillant n’a pas perçu de frais illégalement. En somme, écrit-il : « Dollarama ne s’est pas enrichi et le consommateur ne s’est pas appauvri ». Alors où sont les dommages ?

Pour ces raisons et quelques autres, l’entente a été rejetée. Tous ceux qui s’étaient inscrits sur le site de LPC Avocats en seront informés par courriel dans les prochaines semaines, m’a précisé l’avocat Joey Zukran. On se retrouve donc à la case départ. Un nouveau règlement sera négocié, ou bien les étapes menant à un procès potentiel seront suivies.

Ceux qui espéraient recevoir 15 $ à dépenser chez Dollarama seront peut-être déçus par cette nouvelle. Mais en cette ère où les palais de justice débordent, les juges doivent lancer des messages qui vont améliorer la perception des actions collectives, un outil important d’accès à la justice et de défense des consommateurs.

