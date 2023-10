Les enfants n’ont pas encore passé l’Halloween que les commerçants se demandent déjà à quoi s’attendre pour le temps des Fêtes. La réponse courte : il y aura moins de cadeaux sous les sapins que dans les dernières années.

L’inverse aurait été étonnant. Avec l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, le prix des logements, le niveau d’endettement qui augmente, le ralentissement de l’économie et les menaces de récession, il ne serait pas logique que l’on assiste à une orgie de dépenses sans précédent.

Si le père Noël devait être aussi occupé que l’an dernier, cela voudrait dire que les actions de la Banque du Canada pour ralentir la consommation et l’inflation ne fonctionnent pas.

Noël sera donc plus sobre. Mais à quel point ?

D’un bout à l’autre du pays, on prévoit dépenser 1347 $, en moyenne, selon un sondage réalisé par la firme comptable Deloitte dévoilé ce mardi. Cela représente une baisse de 11 % par rapport à l’an dernier, ce qui n’est pas banal. C’est aussi 400 $ de moins qu’il y a 5 ans.

Le budget de 1347 $ paraît élevé parce qu’il n’inclut pas seulement les cadeaux, mais aussi la nourriture, l’alcool, les dons de charité, les déplacements (parfois en avion) pour visiter la famille et les voyages.

Au Québec, on prévoit comme toujours dépenser moins qu’ailleurs au pays, soit 1072 $ (- 9 %). La dégringolade la plus stupéfiante (- 32 %) s’observe dans les provinces de l’Atlantique, où les risques de récession inquiètent davantage qu’ailleurs au pays. Les Ontariens, pour leur part, comptent réduire leurs dépenses de 16 %.

Les Canadiens sont « franchement pessimistes », pour reprendre l’expression de Deloitte, ce qui les amène à faire preuve de prudence financière encore cette année. Mais dans une moindre mesure. L’an dernier, les consommateurs prévoyaient réduire leur budget pour le temps des Fêtes de 17 %. À ce moment-là, l’inflation alimentaire était supérieure à 11 %, ce qui pesait lourd sur le budget des ménages. Cela a certainement contribué à ce résultat.

Ce qui est intéressant de constater à travers tous ces chiffres, c’est que le prochain Noël sera vraisemblablement moins… matérialiste que les précédents. Car si le budget alloué aux cadeaux diminuera d’un substantiel 18 %, celui pour les voyages devrait augmenter de… 11 %. Les concerts et les journées au spa font aussi partie des dépenses privilégiées.

Cet intérêt grandissant pour les activités plutôt que le matériel est également constaté par la Banque Royale, qui suit attentivement les dépenses de consommation grâce aux données recueillies par ses cartes de crédit. Ses études montrent que depuis près d’un an, les ventes de services augmentent davantage que celles de biens. Cette tendance se maintient même si les visites dans les restaurants et les hôtels ont commencé à diminuer.

Même constat du côté de la Banque du Canada, qui sonde les consommateurs chaque trimestre. On préfère – et de loin – les vacances aux appareils ménagers et à l’électronique.

La surconsommation est-elle en train de passer de mode ? A-t-on grand besoin d’avoir du plaisir en cette période morose ? Est-ce l’effet du vieillissement de la population, puisqu’on a moins besoin de choses à 65 ans qu’à 35 ? Est-ce que le prix des voyages est si élevé qu’il provoque une réduction de budget pour tout le reste ? Sans doute un mélange de tout cela.

Quoi qu’il en soit, le phénomène a de quoi inquiéter les détaillants qui se préparent à une période normalement très lucrative. Non seulement ils risquent de vendre moins, mais en plus ils devront multiplier les efforts pour rebâtir un lien de confiance qui s’est effrité. Pas moins de trois personnes sur quatre (73 %) croient, à tort ou à raison, que les détaillants ont injustement augmenté les prix, selon Deloitte. Les supermarchés ne sont donc pas les seuls commerces à susciter de mauvais sentiments et à être accusés d’avoir provoqué une partie de l’inflation.

Concrètement, cette méfiance envers les entreprises encourage les consommateurs à mettre beaucoup de temps et d’énergie dans la recherche du meilleur prix. Pour l’achat de cadeaux, Amazon ne sera pas la seule destination, oh que non ! Les Canadiens prévoient visiter en moyenne 16,5 magasins et sites web pour trouver des offres alléchantes, soit 37 % de plus que l’an dernier. Difficile de savoir si ce plan de match sera rentable, mais les détaillants auront tout intérêt à afficher des rabais s’ils veulent capter l’intérêt des clients et conclure des ventes dans un contexte de stocks élevés en raison d’un début d’automne anormalement calme.

Devant cette conjoncture déprimante pour les détaillants, « le rabais, c’est le seul outil qu’ils ont. S’ils ne réduisent pas les prix avant Noël, ils devront les couper encore plus après », m’a dit Marty Weintraub, leader national du secteur du commerce de détail chez Deloitte Canada. Bon nombre d’entreprises ont toutefois indiqué à la Banque du Canada qu’elles continueraient à procéder à des augmentations de prix plus importantes et plus fréquentes qu’avant la pandémie.

Il est encore très tôt, mais avez-vous hâte de voir si la chasse aux aubaines sera fructueuse cette année ?