Le panier d’épicerie

Le luxe de l’huile d’olive

Le monde fonctionne grâce à l’huile végétale, cet aliment le plus consommé mondialement après le riz et le blé. Elle se retrouve dans les croissants, le lait d’avoine, les vinaigrettes pour salade, les barres de collation de l’après-midi, les produits de boulangerie, et même dans les biscuits au dessert. L’une des huiles végétales les plus prisées est sans contredit l’huile d’olive.