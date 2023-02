Qui dit recherche d’emploi dit incontournable entrevue d’embauche et, ce n’est pas un mystère, cela en rebute plus d’un ! Bon nombre de candidats en processus de sélection éviteraient volontiers cette étape. L’idée reçue selon laquelle il faut être un bon vendeur pour performer en entrevue ne contribue pas à entrevoir ce passage obligé d’un bon œil. Qu’en est-il vraiment ?

Ce moment, pénible, provoque chez plusieurs la même réaction : « Je ne suis pas bon pour me vendre : je ne performerai pas à mon entrevue. » On entretient à tort la croyance populaire voulant que l’entrevue d’embauche consiste à convaincre l’employeur de sa valeur et à emballer ses compétences et ses qualités dans un beau papier cadeau afin de décrocher l’emploi.

Pour certains, l’entrevue est assimilée à un interrogatoire et au recruteur qui cherche à prendre en défaut le candidat. Difficile alors de s’enthousiasmer à l’idée d’être sur la sellette et d’avoir le fardeau de la preuve de ses compétences.

Déconstruire certaines perceptions

Or, fort heureusement, les entrevues d’embauches évoluent. De nos jours, les recruteurs les abordent davantage sous des allures d’échanges. Cette étape sera l’occasion de valider des renseignements de part et d’autre. Le candidat est également en droit de s’assurer que l’emploi et l’environnement correspondent à ses attentes.

De nos jours, quantité d’employeurs, sans chercher à piéger qui que ce soit, souhaitent plutôt être rassurés en ce qui concerne le profil professionnel du candidat selon les besoins du poste. Ce changement de posture lors de l’entretien permet donc au candidat d’également déterminer si l’emploi lui convient.

Avoir des capacités et les démontrer sont deux choses distinctes. De façon générale, plus une compétence est maîtrisée, moins on en est conscient. Arriver à exposer sa compétence de façon éloquente demandera un plus grand effort. Par exemple, si un candidat a l’habitude de fournir un service à la clientèle impeccable, il aura normalisé sa compétence et perdu de vue toutes les étapes effectuées pour y arriver. Difficile alors d’en être fier ou de la présenter comme un atout important.

Difficulté à parler de soi ou manque de confiance en ses compétences

Même sans se vendre, il n’en demeure pas moins que l’exercice de l’entrevue nécessite de démontrer ses compétences et son enthousiasme à décrocher l’emploi. Le malaise vécu découle de deux principales raisons.

D’une part, il peut dénoter une difficulté à parler de soi tout simplement par pudeur, modestie ou humilité, une tendance alors à minimiser ses capacités. De peur de gonfler leurs capacités, certains sous-estiment leurs réalisations et leurs compétences.

D’autre part, un manque de confiance en ses propres compétences peut également rendre l’exercice plus ardu. L’entrevue place le candidat dans une posture de vulnérabilité, ce qui peut faire émerger des fragilités ou encore augmenter un sentiment d’imposture. Différentes raisons peuvent l’expliquer. Un manque de confiance peut tirer ses origines d’une faible estime ou peut avoir été créé lors d’expériences professionnelles perçues comme étant négatives ou dommageables.

Votre préparation

Il est important d’avoir le niveau de confiance nécessaire avant de postuler ou de vous présenter à une entrevue d’embauche. Relire les évaluations annuelles positives, demander de la rétroaction de collègues de confiance ou demander l’aide d’un professionnel en développement de carrière afin de cibler les éléments clés de votre profil professionnel sont des exemples d’actions que vous pourriez entreprendre pour reprendre confiance.

Indépendamment de votre qualité d’orateur, la préparation facilitera votre communication afin qu’elle soit claire et vous permettra de pallier l’effet du trac de l’entrevue. Plus vous serez préparé, plus la présentation de vos réalisations et de vos compétences sera à la mesure de vos capacités réelles. Vous pourriez avoir notamment en tête plus d’exemples concrets de compétences en lien avec le poste convoité.

Également, entraînez-vous avant l’entrevue ou, pour les plus introvertis, détaillez vos idées par écrit afin d’ajouter du vocabulaire et de vous assurer que la modestie ne minimisera pas votre potentiel. De cette façon, vous serez plus confiant et surtout conscient des raisons pour lesquelles l’emploi correspond à votre profil. Aussi, les mots utilisés seront moins importants : votre message sera plus limpide.

Ne perdez pas de vue que plusieurs éléments sont indépendants de votre volonté durant la période de recherche d’emploi. Concentrez-vous sur les aspects sur lesquels vous êtes capable d’agir. Soyez indulgent, les entrevues sont un peu comme les crêpes : la première sera peut-être moins belle que les suivantes. En se réchauffant, on prend de l’aisance !