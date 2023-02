Un jour, vous le ressentez, votre emploi actuel aura fait son temps. Il n’y a pas d’urgence, mais éventuellement, un changement de carrière s’imposera. Il est peut-être trop tôt pour prévoir la direction à emprunter, mais il est quand même possible de vous préparer pour un changement, même sans plan de carrière précis.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les étapes préalables à un changement d’emploi n’exigeront pas nécessairement d’avoir un plan de carrière précis. Vous jugez peut-être qu’un mouvement professionnel à ce stade serait précoce, mais il est quand même possible de tirer profit du calme de cette période professionnelle.

Peut-être avez-vous déjà conscience que votre travail ne vous convient pas, mais que vous ne vous sentez pas encore assez inconfortable pour vous engager dans des actions concrètes. Même en ayant en tête que vous souhaiteriez changer, vous avez eu jusqu’à présent tendance à repousser la réflexion à plus tard. Ne vous blâmez pas, il est courant d’attendre d’être suffisamment inconfortable pour entreprendre une réelle réflexion.

Il est naturel de repousser le moment d’effectuer un changement qui demandera des efforts et une part d’insécurité.

Pourtant, le fait de ne pas attendre d’être dans l’urgence ou en grand inconfort pour amorcer un changement sera profitable.

Votre parcours de carrière

Même sans être prêt à vous réorienter, vous pourriez prendre une longueur d’avance en apprenant à davantage vous connaître et vous comprendre. La découverte de votre profil professionnel constitue une étape importante qui peut être effectuée à tout moment. Plusieurs facettes de celui-ci sont à approfondir. Ciblez vos compétences, votre personnalité professionnelle, vos connaissances ainsi que vos champs de spécialité. Intéressez-vous aux forces distinctives de votre profil ainsi qu’aux lacunes de celui-ci.

Les périodes professionnelles où vous vous sentez encore confortable regorgent d’informations riches et pertinentes. Les moments où vous vous sentez bien dans votre rôle et votre environnement sont source d’apprentissages. Investir régulièrement du temps d’introspection professionnelle dans cette période vous offrira davantage de recul concernant vos besoins et, éventuellement, vos possibilités.

Vos motivations à changer

Nombreuses sont les raisons qui poussent une personne à envisager une réorientation et elles influenceront vos prochaines décisions. Quelles sont les vôtres ? Avez-vous besoin d’évoluer autrement, aspirez-vous à améliorer vos conditions de travail ? Ou encore, entrevoyez-vous que votre vie personnelle influencera vos besoins professionnels dans les prochaines années ? Votre contexte professionnel sera-t-il amené à changer et vous forcera-t-il à vous adapter ?

Vous préparer sans projet de carrière précis

Au-delà de l’introspection, il est également possible d’entamer des actions concrètes afin d’évoluer vers un changement. Bien sûr, votre profil de carrière influencera grandement vos options professionnelles, mais aussi les actions à entreprendre pour effectuer un changement réaliste. Cependant, vous avez l’option de développer des forces et de vous investir dans de nouveaux secteurs d’intérêt sans avoir en tête d’objectifs précis.

La plupart du temps, les grands changements de carrière exigent le développement de nouvelles compétences et l’acquisition de connaissances. Plus vous vous y prendrez à l’avance, plus vous aurez le loisir d’avancer à votre rythme et d’explorer différentes avenues.

De nombreuses voies sont disponibles afin de vous développer graduellement. Vous pourriez par exemple vous investir dans les projets spéciaux chez votre employeur ou encore à l’extérieur. Vous pourriez décider de vous engager dans une formation à temps partiel afin de l’étaler dans le temps ou opter pour des cours techniques spécifiques afin de rester à jour sur le marché du travail. Le développement d’un nouveau réseau de contacts ou l’amorce d’un plan d’affaires sont également des actions que vous pourriez doucement amorcer.

Votre emploi du temps est probablement chargé. Vous accorder un espace pour un changement que vous prévoyez faire à plus long terme n’est pas une mince affaire et vous demandera une certaine discipline. Cependant, investissez des périodes de temps réalistes par rapport à votre situation. Vous arriverez à évoluer plus facilement par petites bouchées.

La réflexion peut débuter dès le moment où vous savez que vous vous réorienterez. Plus vous attendez, plus vous vous sentirez impatient et pressé d’effectuer un changement. Vos choix risquent d’être plus variés et intéressants si vous avez amorcé une réflexion et des actions. La montagne à gravir vous paraîtra moins laborieuse et à pic.