Vous aimeriez vous fixer un plan de carrière précis et avez du mal à voir vos prochains défis professionnels. Or, contrairement à votre impression, l’absence de projet clair pourrait vous permettre de tirer davantage votre épingle du jeu.

Le plan de carrière semble naturellement la meilleure façon d’avancer. Il est vrai que cibler des objectifs professionnels précis permet souvent de donner un sentiment de direction et de contrôle sur les étapes à venir. Également, un plan d’action vous permet d’avancer vers des projets clairs à moyen et long terme. Cependant, une trop grande rigidité dans vos projets d’avenir pourrait vous freiner dans votre parcours.

Les plans de carrière ne conviennent pas à tout le monde. Nombreux sont ceux qui ont un parcours professionnel satisfaisant sans en avoir dessiné les étapes antérieures et celles à venir.

Vous seriez surpris de constater que plusieurs personnes se sont épanouies grâce au parcours atypique emprunté. Naviguant d’un rôle, d’un domaine ou d’un projet à un autre, elles n’auraient jamais été en mesure de prédire leur carrière. La flexibilité dans la projection professionnelle a des avantages non négligeables, mais présente aussi des défis.

La flexibilité de carrière

La vie professionnelle est remplie de situations fortuites, de hasards, de chances et de malchances qui restent indépendants de notre volonté. Cette imprévisibilité altère votre parcours et souvent, modifie les projets prévus. S’accrocher à des objectifs précis cause bien souvent de la frustration et aussi parfois provoque le sentiment de se trouver dans une impasse. Plutôt qu’investir votre énergie et avoir des attentes spécifiques envers votre carrière, vous pourriez choisir de rester ouvert et flexible dans vos options.

Une posture d’ouverture vous demandera une bonne dose de souplesse et également de confiance. Vous devrez vous assurer durant votre exploration de conserver une attitude positive et flexible.

Le marché du travail regorge de possibilités qui vous sont inconnues pour le moment. Vous ne connaissez peut-être même pas encore l’existence de l’emploi qui vous conviendrait.

Également, le monde du travail évolue rapidement, les emplois que vous pourriez occuper n’existent peut-être pas encore. Qui sait, vous pourriez même être appelé à créer un emploi sur mesure.

Cibler vos intentions

Détrompez-vous, choisir d’éviter d’avoir un plan professionnel précis ne signifie pas que vous laisserez uniquement le hasard se charger de votre avenir. Vous pouvez travailler à évoluer dans votre carrière autrement.

Vous pourriez choisir plutôt de travailler sur des intentions plus larges. Vos désirs professionnels pourraient tendre vers une mission, un domaine ou même un contexte de travail particulier.

Par exemple, vous pourriez souhaiter dans vos prochains défis occuper des tâches vous permettant d’exprimer davantage votre avis ou encore, contribuer de façon plus concrète à une valeur qui vous tient à cœur.

Pour cibler vos intentions, il sera essentiel pour vous de connaître vos principaux besoins professionnels et même personnels. Attardez-vous sur votre parcours en identifiant les éléments clés qui vous ont manqué ou qui vous ont particulièrement nourri.

La curiosité de carrière

Or, au-delà du fait de cibler vos intentions, il ne vous suffira pas d’attendre que les occasions viennent à vous. Sans plan de carrière précis, pour évoluer dans votre carrière, vous devrez également les provoquer. En vous investissant de multiples façons dans des projets à votre portée en temps et en énergie pour vous, par exemple.

Engagez-vous dans des projets différents qui collent à vos intentions. Vous pourrez développer de cette façon des compétences et des connaissances cohérentes avec vos aspirations. Vous pourriez aussi évoluer dans de nouvelles sphères, en développant un nouveau réseau et en provoquant les occasions.

Maintenez-vous également dans la curiosité. En conservant une position d’ouverture, vous serez davantage en mesure d’identifier les occasions. Intéressez-vous aux possibilités, n’hésitez pas à questionner votre entourage afin de favoriser une meilleure conscience de vos possibilités. De cette façon, si un emploi se présente à vous, vous serez en mesure de vérifier rapidement s’il correspond à vos intentions.

Votre carrière est un processus continu, le hasard et votre curiosité vous permettront de découvrir et de raffiner vos intentions tout le long de votre parcours. Il est parfois merveilleux de se laisser porter sans savoir encore où tout cela vous mènera.