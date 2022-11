« Il ne faut pas vous en vouloir, l’aspiration à la perfection s’est bien ancrée dans nos perceptions collectives. En outre, les réseaux sociaux dépeignent uniquement les aspects positifs d’un emploi en omettant de présenter les compromis et les efforts requis », décrit l’auteure.

Vous avez l’impression d’être un éternel insatisfait dans votre carrière. Pourtant, plusieurs personnes de votre entourage semblent vivre le parfait bonheur au travail. De votre côté, vous aspirez à dénicher l’emploi parfait et vous vous sentez déçu. Vous avez peut-être même tiré la conclusion que le travail pour vous est désagréable et que pour vous, « travailler, c’est trop dur ». Et si une réévaluation de vos perceptions du marché du travail était à faire ?

Il est naturel et même sain d’aspirer à la satisfaction professionnelle. Pourtant, vous vous sentez déçu sur le marché du travail et vous êtes peut-être même questionné : comment se fait-il que vous n’ayez pas fait des choix qui vous correspondaient parfaitement ?

Il ne faut pas vous en vouloir, l’aspiration à la perfection s’est bien ancrée dans nos perceptions collectives. En outre, les réseaux sociaux dépeignent uniquement les aspects positifs d’un emploi en omettant de présenter les compromis et les efforts requis. Vous avez alors peut-être développé l’impression que certaines personnes sont parvenues à dénicher cette perfection tant recherchée et commencé à vous sentir comparé avec cette image présentée qui est possiblement peu fidèle à la réalité.

Également, vous avez déjà entendu des citations de carrière telles que : « Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie » (Confucius), « La vocation, c’est avoir pour métier sa passion » (Stendhal), ou encore « Trouver son X au travail ». Il est vrai qu’il faut tendre vers l’idéal lors d’un choix de carrière. Cependant, il peut être risqué d’entretenir l’idée que l’emploi parfait existe forcément quelque part. Des nuances face à vos attentes sont nécessaires : les carrières sans aspect négatif demeurent extrêmement marginales.

La mesure de vos attentes et du réalisme de celles-ci demeure complexe à réaliser. Intéressez-vous au parcours professionnel de votre entourage et de vos collègues : vous prendrez rapidement conscience qu’une forte majorité de personnes ont été amenées à effectuer des compromis dans le choix de carrière.

Si vos déceptions découlent de la façon dont vous percevez le travail, il est pertinent de vous pencher sur votre vision du travail avant d’effectuer un changement.

L’emploi sur mesure

Ne vous méprenez pas, bien que l’emploi parfait demeure extrêmement rare, l’emploi satisfaisant, lui, existe. En d’autres mots, bien que la profession idéale soit exceptionnelle, vous n’êtes pas tenu de vous contenter de n’importe quel emploi. L’insatisfaction dans vos choix ne devrait donc pas vous mener vers une résignation, mais vous pousser à l’introspection et à la flexibilité.

Comme dans toute chose, les choix effectués impliquent des sacrifices. La sphère professionnelle n’y fait pas exception : tout emploi comprend des désavantages. À vous de déterminer ceux que vous êtes prêt à accepter. Bien que cela semble contre-intuitif, la satisfaction au travail relève bien souvent de la capacité d’identifier les inconvénients les plus tolérables pour vous.

Tous les compromis ne s’équivalent pas. Avant d’établir les éléments sur lesquels vous vous sentez prêt à faire des accommodements, gardez en tête que l’emploi sur mesure pour vous devrait répondre à vos besoins professionnels essentiels. Tendre vers votre idéal de carrière impliquera donc avant tout de déterminer vos critères non négociables. Plus vous serez en mesure de reconnaître les éléments prioritaires, plus vous aurez la possibilité d’établir vos compromis acceptables.

Cibler vos priorités demeure un exercice ardu et très complexe. Il exigera de vous de l’introspection et une bonne compréhension de vos besoins en plus d’une flexibilité de votre part. Pourtant, résister à atteindre l’idéal pourrait vous mener dans un sentiment de frustration ou de déceptions.

Si vous effectuez un changement, vous pouvez viser haut et rechercher l’idéal. Cependant, en cas de recherches infructueuses, vous aurez déjà conscience de ce que vous vous sentez prêt à sacrifier pour maintenir un bon niveau de satisfaction.

Oui, il est réaliste d’espérer dénicher l’emploi idéal sur le marché du travail. Non, travailler n’est pas toujours dur. Vous pouvez vous permettre d’envisager un emploi sur mesure et si vous avez choisi les bons compromis, vous sentir satisfait professionnellement et dans la majorité des cas.