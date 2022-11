Vous envisagez de changer de carrière, ce qui vous forcerait à retourner aux études. Les implications et enjeux sont nombreux dans un contexte où votre carrière est déjà bien entamée. Vous hésitez : est-il trop tard pour effectuer un grand virage de carrière ?

Lors d’un retour en formation en vue d’une réorientation de carrière, vous êtes probablement davantage conscient des risques que cela implique. Une réorientation exigera de réorganiser votre vie et nécessitera de nombreuses conditions favorables. Aussi, vous savez que vous devrez investir temps, argent et énergie. Vous devrez réorganiser vos finances, votre temps personnel et familial, et vous perdrez une certaine stabilité. En bref, vous envisagez de miser gros afin d’être plus satisfait au travail plus tard.

Est-il trop tard ?

En avançant en âge, vous avez peut-être la perception que vous avez dépassé le moment pour faire un retour aux études.

Il est normal d’évaluer son cheminement, après un certain temps dans sa carrière, par rapport à ce qui a déjà été accompli et investi plutôt que par rapport à ce que l’avenir nous réserve. Dans cette position, il peut être tentant de demeurer sur le chemin professionnel connu.

Il peut être plus judicieux de considérer le temps qu’il vous reste avant votre retraite. Bien que vous conserviez vos expériences et votre bagage professionnels, vos années passées sont maintenant derrière vous. À partir de maintenant, que souhaitez-vous pour vos prochaines années de carrière ?

Concentrez-vous sur le nombre d’années qui vous séparent de votre fin de carrière et sur la façon dont vous souhaiteriez que ces années se déroulent pour vous. Questionnez-vous : si vous vous projetez au moment de votre retraite, quel conseil aimeriez-vous vous donner aujourd’hui ? La réponse pourrait vous amener à reconsidérer l’investissement que vous vous sentez en mesure d’effectuer à ce stade de votre carrière.

Les formations offertes aux adultes

Bien que vous vous sentiez prêt à faire un retour aux études, vous pourriez entretenir l’idée que vous serez le seul de votre âge dans votre formation, et vous craignez de vous retrouver parmi des personnes beaucoup plus jeunes que vous. Pourtant, vous pourriez être surpris de constater que de plus en plus d’adultes effectuent un changement de carrière qui requiert un retour en formation.

Si cela vous préoccupe, informez-vous auprès du centre de formation ciblé, la moyenne d’âge varie d’un programme de formation à un autre. Certaines formations s’offrent spécifiquement aux adultes. Aussi, vous pourriez opter pour des formations intensives, des formations hors du réseau scolaire, des cours offerts de soir ou encore des formations à temps partiel où plusieurs adultes concilient le retour aux études et la vie professionnelle.

La pression liée à votre choix

Avant de vous lancer, vous entretenez peut-être le sentiment « de ne plus avoir le luxe de vous tromper ». Plus les efforts déployés seront importants, plus vous pourriez ressentir une pression qui pourrait vous dissuader d’effectuer un retour aux études. Votre transition exige sur plusieurs aspects énormément de vous. Il est naturel que vous souhaitiez réussir et éviter les embûches importantes.

Vous réduirez les risques d’échec si vous avez bien pris le temps d’évaluer vos capacités ainsi que le niveau de difficulté de la formation envisagée. Aussi, assurez-vous d’avoir le soutien nécessaire afin de bien gérer cette pression si elle survient durant votre transition de carrière.

Vous pourriez aussi ressentir la pression d’avoir un fort épanouissement et une grande satisfaction dans votre nouvelle carrière. Assurez-vous que les options envisagées vous conviennent et sont réalistes pour vous. Sans vous offrir de garantie totale de succès, bien connaître les perspectives de carrière peut vous éviter de mauvaises surprises.

Les avantages de la maturité

Si vos expériences scolaires vous semblent lointaines, peut-être vous projetez-vous dans une formation sans mesurer de quelle façon votre expérience sera différente. Vos acquis vous serviront nécessairement lors d’un retour aux études en tant qu’adulte et vous aurez certainement un autre regard sur vos apprentissages.

Grâce à vos expériences professionnelles, vos connaissances acquises durant votre parcours, vous serez en mesure d’effectuer des liens plus concrets et pratiques. Votre maturité vous permettra d’apprendre différemment et d’aborder votre formation comme une nouvelle source d’enrichissement professionnel plutôt que de l’envisager uniquement comme un passage scolaire nécessaire. Également, vous aurez certainement un apport intéressant auprès des autres étudiants : vos expériences et votre contact avec le marché du travail demeurent riches et précieux.