Vous êtes gestionnaire, responsable de projet ou de département, coordonnatrice d’une équipe, directeur d’un service. Votre progression de carrière vous a fort probablement apporté de grandes fiertés. Maintenant, l’idée de diminuer vos responsabilités commence à faire son chemin : vous ressentez le besoin de descendre d’un étage. Les défis pour votre ascension étaient importants, ceux pour redescendre, bien différents, le seront tout autant.

L’expression elle-même peut sembler péjorative : descendre d’un étage correspond encore peu à l’idée collective de la réussite professionnelle. Bien qu’une vague de changements se fasse ressentir actuellement dans les valeurs véhiculées sur le marché du travail, les carrières engageant un haut niveau de responsabilité demeurent fortement valorisées. Encore à ce jour, ce phénomène de rétrogradation volontaire, de plus en plus répandu, demeure un choix peu compris.

Pourtant, il existe une multitude de raisons d’aspirer à une réduction de vos responsabilités professionnelles. Votre rôle nécessite une charge de travail considérable où il vous est demandé de penser aux autres, à votre équipe, à votre organisation. L’énergie requise, le temps, ainsi que la pression vécue sont non négligeables dans ce type de poste.

En outre, des changements dans votre vie personnelle pourraient vous amener à privilégier un nouveau rôle qui exige davantage d’énergie, par exemple celui de parent ou de proche aidant.

Vous pourriez évoquer également un besoin de changement à la suite de prises de conscience après un épisode d’épuisement ou une période de maladie.

Ou encore, peut-être n’avez-vous jamais réellement apprécié ces responsabilités et vous vous êtes rendu à l’évidence : ce type de poste ne vous convient pas. Il est possible aussi tout simplement de ressentir que vous avez « assez donné » ou atteint vos limites dans votre carrière. De nombreuses raisons pourraient ici s’ajouter. Elles vous appartiennent, sont valables et personnelles.

Le regard des autres

Il vaut mieux vous y préparer, ce type de modification de trajectoire de carrière fait réagir. Encore à ce jour, il est pratiquement inévitable que vos choix soient interprétés par certains comme un manque d’ambition de votre part. Attendez-vous à recevoir des réactions variées de la part votre entourage. Malgré votre niveau de détermination et de réflexion dans votre décision, vous détacher de ces perceptions demeure exigeant.

Trouvez vos alliés dans votre entourage et parlez-en d’abord avec eux. Aussi, privilégiez comme stratégie de demander du soutien professionnel et de vos proches afin de garder le cap durant votre transition.

La redéfinition de votre identité professionnelle

Reconnu pour votre ambition et votre besoin de relever des défis, vous avez reçu une certaine gratification durant les grandes étapes de votre parcours. Cette fierté est probablement ancrée dans votre identité de carrière.

À présent, outre votre volonté de diminuer votre charge de responsabilités, vous redéfinir aussi comme personne professionnelle dans vos caractéristiques distinctives et votre personnalité vous aidera à assurer une transition réaliste et cohérente avec votre situation. À cet effet, ne perdez pas de vue que votre identité professionnelle et vos capacités ne se limitent pas à votre besoin de ralentir.

Descendre ou vous approcher davantage de vos aspirations ?

Contrairement à la croyance populaire, modifier la nature de votre rôle n’impliquera pas automatiquement une dévalorisation professionnelle. En d’autres mots, changer de trajectoire en diminuant vos responsabilités ne signifie pas que l’emploi ciblé sera exempt de défis stimulants à relever.

Une transition de carrière vous engage fréquemment dans une nouvelle occasion de carrière enrichissante. Une nouvelle posture afin de vous approcher davantage de vos valeurs vous valorisera différemment. Vos nouveaux défis professionnels vous amèneront à acquérir des compétences, à approfondir des connaissances ou encore vous permettront de découvrir un autre secteur d’activité.

Prenez le temps de bien analyser vos besoins et vos capacités avant de diminuer vos responsabilités. Vos prochaines étapes, fortes en émotions, exigeront de vous des concessions et des ajustements. Afin que la suite de votre parcours soit satisfaisante et réaliste, n’hésitez pas à faire appel à des intervenants en développement de carrière afin de vous accompagner dans cette étape charnière. Souvenez-vous que la priorisation de vos besoins exige une bonne dose d’ambition personnelle.