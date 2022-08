Trois acquisitions en trois mois

WSP en mode accéléré

Alexandre L’Heureux l’avoue bien candidement, les six derniers mois ont été particulièrement occupés, alors que le PDG de WSP a mené de front des négociations qui ont permis de réaliser trois acquisitions importantes depuis le mois de juin et de faire passer ses effectifs mondiaux de 57 000 à 70 000 professionnels tout en élargissant son expertise dans le domaine des sciences de la Terre et de l’environnement.