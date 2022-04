Sébastien Toutant, ou Seb Toots pour les amateurs de snowboard, est un habitué des risques dans le ciel, sur sa planche, devant des millions de spectateurs. Les pieds sur terre, le médaillé d’or olympique s’adonne à un autre genre de sport, l’investissement. Ses disciplines préférées : l’immobilier et la Bourse.

L’intérêt de Sébastien Toutant pour la gestion de son argent ne date pas d’hier. Il faut dire qu’il s’est retrouvé tôt, dans la vie, avec des sommes qui n’ont rien à voir avec l’argent de poche que les parents versent à leurs adolescents pour aller au cinéma.

« À 13 ans, j’ai gagné ma première compétition à titre de professionnel. Ça m’a donné 10 000 $. C’est une belle somme, à 13 ans ! Déjà là, j’avais compris que je pouvais l’utiliser pour me gâter ou l’investir », me raconte-t-il au bout du fil. Il s’est donc acheté un motocross et un vélo. Le reste de son gain a été confié à un contact de ses parents, dans une banque.

Alors qu’il est aujourd’hui commandité par de grandes marques comme Nike, Oakley, O’Neill et Red Bull, et qu’il multiplie les médailles, il a conservé la même philosophie : se gâter et faire fructifier son argent. Ainsi, à 29 ans, il a déjà été propriétaire de huit voitures, dont deux Audi R8 à environ 200 000 $ pièce et un Porsche Macan. « Pour moi, c’est une dépense. C’est un plaisir de la vie. Ce n’est pas pour les faire dormir. Je retiens ça de mon père. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Sébastien Toutant aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, en Chine

Tôt dans sa carrière, Sébastien Toutant comprend que c’est une bonne idée de faire travailler son argent pendant qu’il habite chez ses parents et que ses besoins financiers sont minimes. D’autant plus que son sport l’expose à un risque de blessure grave qui pourrait changer le cours de sa vie.

Le but, en investissant, c’est de ne jamais manquer d’argent. Et le but de ne pas en manquer, c’est de toujours avoir le freedom que le snowboard m’amène. Les voyages, c’est une vie incroyable. Je veux m’assurer que, du jour au lendemain, si j’arrête ma carrière, mes investissements me permettent de vivre et de garder le même train de vie. Sébastien Toutant

Le virtuose de la planche ne cache pas qu’il est « passionné par l’immobilier », où il concentre 60 % de ses actifs, le reste étant en Bourse. Parce qu’il y aura toujours plus d’humains sur Terre et que tout ce beau monde a besoin d’un toit, justifie-t-il. Avec son frère, il a acheté un premier triplex « il y a longtemps ». Ensuite, ce fut un sixplex avec son frère et ses deux sœurs.

Avec son frère Olivier et un ami, l’olympien a créé une entreprise qui prête actuellement à trois sociétés immobilières.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Sébastien Toutant aux Jeux de PyeongChang, en 2018

« On achète entièrement le terrain. Ces sociétés immobilières construisent les logements et les louent et elles nous remboursent. Ce qui est intéressant, c’est que la première phase nous permet souvent d’aller rechercher notre mise de fonds. Alors, on se retrouve avec 50 % d’un projet sans avoir d’argent qui traîne dedans. » Ce « service clés en main », explique Sébastien Toutant, est plus simple que l’acquisition et la gestion d’immeubles existants et permet de se retrouver plus vite avec un grand nombre de portes.

Plus récemment, l’expert du grand saut (big air) a créé une seconde entreprise avec des amis pour acquérir des propriétés à l’étranger. Ils ont commencé par une villa à Tulum, au Mexique, qui est louée sur Airbnb la plupart du temps, mais réservée à chacun des propriétaires deux semaines par année. L’idée est de répéter ce modèle – qui unit l’investissement et le plaisir – ailleurs dans le monde. « On essaie de trouver d’autres destinations où on peut faire du sport, du trekking. »



PHOTO TIRÉE DU SITE DE RE/MAX Le condo de Sébastien Toutant rue des Émeraudes, à Repentigny, est en vente à 1,6 million de dollars.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RE/MAX La cuisine du condo

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RE/MAX Superbe vue sur le fleuve





L’athlète est également propriétaire, depuis presque huit ans, d’un vaste penthouse de plus de 2000 pi2 avec vue sur le fleuve à Repentigny. C’est là qu’il vit. Mais pas pour très longtemps. Depuis quelques mois, le condo est à vendre au prix de 1,6 million de dollars. Sébastien est rendu à l’étape de la maison et du terrain. Il a bien hâte de se faire construire sur le terrain avec vue sur le Saint-Laurent qu’il a acheté. Les plans sont déjà prêts.

Sébastien investit aussi en Bourse, avec l’aide d’un conseiller en sécurité financière qu’il connaît de longue date.

Les deux hommes se contactent chaque mois, parfois toutes les deux semaines, « pour se parler de nouveaux produits, de nouvelles façons d’investir ». Sébastien raconte qu’il n’hésite pas à « challenger » celui qui veille sur ses avoirs à la lumière des rendements obtenus, car « le but, c’est de faire de l’argent ».

Le planchiste raconte aussi qu’avec les années, il se « donne la permission d’essayer des affaires différentes », puisqu’il n’a pas besoin de tout son argent dans l’immédiat. Cette marge de manœuvre lui enlève pas mal de stress. Un exemple ? Au début de la pandémie, il a choisi une stratégie appelée « 3 pour 1 ».

En gros, pour chaque tranche de 1000 $ qu’il investit en Bourse, il en emprunte 3000 $ et espère que ses rendements dépasseront les intérêts qu’il doit rembourser mensuellement. Il convient que cela est aussi risqué que ses sauts les plus spectaculaires. Mais jusqu’ici, il est fier de son coup. Et dans l’ensemble, il s’estime assez prudent.

Je prends plus de risques sur les pentes qu’avec mon cash. Sébastien Toutant

À l’évidence, la notion de risque pour un jeune planchiste professionnel n’a rien à voir avec celle des skieurs du dimanche !

Au fil des ans, Seb Toots a même osé mettre de l’argent dans trois restaurants, parce que c’est un secteur qu’il aime bien. Ces aventures n’ont toutefois pas engraissé son compte de banque. « C’est plate, car j’ai perdu de l’argent, mais c’est une expérience de plus dans ma vie. C’est le genre de projet qui, si tu n’es pas là souvent pour donner ta vision, est voué à l’échec. » Quand il aura plus de temps, il aimerait s’y remettre... comme il se relève après un atterrissage raté.

Sans surprise, comme bien des jeunes de son âge, il ne tourne pas le dos aux cryptomonnaies. « Je n’ai pas investi dans les bitcoins encore, mais un de mes associés a beaucoup d’expérience avec ça et j’aimerais éventuellement avoir des investissements là-dedans. »

À l’aube de la trentaine, Sébastien Toutant peut assurément dire qu’il a atteint l’un de ses buts, qui était de « sécuriser [son] avenir ». Mais comme il « aime créer et devenir meilleur », il prévoit vivre d’une autre passion après sa carrière de planchiste, une passion qui lui permettra d’investir et de se gâter.