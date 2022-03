Caisse de dépôt

Quand le hors-norme devient la norme

Charles Emond est le premier à en convenir. Les deux dernières années ont été hors norme, et 2022 ne coulera pas de source non plus, alors que la conjonction d’une forte inflation à une hausse marquée des taux d’intérêt et le déclenchement de la guerre en Ukraine vont venir compliquer davantage ce qui s’annonçait déjà comme une année de transition.