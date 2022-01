Urgence climatique

On n’a pas fini de payer pour les catastrophes

Ouragans, tornades, tremblements de terre et, plus près de chez nous, inondations, rivières atmosphériques, glissements de terrain, sécheresses, canicules extrêmes, incendies de forêt et vagues de froid sont devenus des phénomènes que l’on observe de plus en plus fréquemment, beaucoup plus que ce à quoi l’on était habitués dans le passé. Entre la pluie et le beau temps, les catastrophes naturelles s’inscrivent maintenant de plus en plus dans notre réalité de tous les jours et les coûts associés à ces désastres n’ont pas fini d’aller en augmentant.