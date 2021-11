Il y a six mois presque jour pour jour, je vous proposais une chronique qui détaillait l’ascension spectaculaire de l’ex-PDG de Vidéotron Manon Brouillette, qui venait d’être nommée présidente et cheffe des opérations de la division consommateurs du géant américain des télécoms Verizon. Lundi, la gestionnaire québécoise a gravi un nouvel échelon pour atteindre le sommet, puisqu’elle deviendra la prochaine PDG de Verizon Consumer Group.

À partir du 1er janvier, Manon Brouillette assurera la double fonction de vice-présidente exécutive de Verizon Communications et de PDG de Verizon Consumer Group, la plus importante division du conglomérat, ce qui fera d’elle la gestionnaire canadienne qui occupe la plus haute fonction dans le monde hautement compétitif des grandes entreprises américaines.

Verizon se classe tout juste au deuxième rang des entreprises de télécommunications aux États-Unis, derrière AT&T. Avec un chiffre d’affaires de plus de 130 milliards US et ses 132 000 employés, Verizon est active dans la téléphonie filaire et mobile aux États-Unis en plus de rayonner sur le marché international.

En juin dernier, Manon Brouillette a été nommée cheffe des opérations de Verizon Consumer Group, la division qui chapeaute toutes les activités de télécommunications pour les consommateurs.

Avec des effectifs de plus de 65 000 employés et des revenus annuels de 95 milliards US, Verizon Consumer Group est au cœur de la transformation des télécommunications aux États-Unis et partout dans le monde avec l’implantation en cours de la 5G.

« On est en plein déploiement de la 5G et dans les prochains mois, on va amorcer l’implantation de nouveaux produits et services que cette innovation technologique va permettre », m’explique Manon Brouillette, enthousiaste et manifestement ravie d’avoir été choisie et désirée pour orchestrer cette prochaine révolution.

« Écoutez, quand j’ai quitté Vidéotron en 2018, je dirigeais une entreprise qui réalisait des revenus annuels de 3,5 milliards. Là, on me fait confiance pour assumer le leadership d’une organisation qui a un chiffre d’affaires de 95 milliards, c’est un immense défi, mais j’ai été accueillie à bras ouverts », m’explique la prochaine PDG du groupe américain.

La nomination en juin dernier de Manon Brouillette au poste de cheffe des opérations était une première étape convenue avant qu’on lui confie les pleines responsabilités de PDG du groupe. Au cours des quatre derniers mois, elle s’est familiarisée avec les différentes équipes de direction et elle a cherché à s’intégrer aux activités du groupe.

Une vision simplifiée

« Le processus s’est très bien déroulé. J’ai passé le test, s’exclame-t-elle en riant. Plus sérieusement, j’ai été très bien accueillie, les gens ont apprécié les idées que j’ai mises de l’avant. J’ai une approche pour simplifier les choses, une agilité que j’ai développée et qui me donne beaucoup de marge de manœuvre, puisque chez Verizon, on a les moyens de nos ambitions », souligne la prochaine PDG.

Depuis la pandémie, Verizon a aboli l’existence des lieux physiques des centres d’appels. Les 30 000 employés qui travaillent au service à la clientèle sont et vont rester en mode télétravail.

« On a aboli les fuseaux horaires. Maintenant, tout le monde peut choisir de travailler en fonction des horaires qui leur conviennent le mieux. Les gens sont plus productifs, mais on leur assure tout le soutien nécessaire, que ce soit au chapitre de la santé mentale, de l’inclusion ou de la diversité », expose Manon Brouillette.

Comment vit-elle la pression inhérente aux fonctions qu’elle va bientôt occuper ?

Je reste concentrée sur ce que j’ai à faire. Oui, le monde corporatif américain est très orienté sur les résultats à livrer. Mais c’est mon travail et on crée de la valeur en travaillant fort un jour à la fois. Et la beauté du défi, c’est que je ne suis pas toute seule, il y a des gens de calibre incroyable dans cette organisation. Manon Brouillette

Depuis qu’elle s’est jointe à Verizon, Manon Brouillette n’a pas hésité à tester ses idées, sa vision, ses concepts de gestion auprès de ses différentes équipes et elle est emballée de la belle réceptivité dont ils ont fait l’objet.

Au cours de la prochaine année, lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle à titre de PDG, ses principaux objectifs seront de pousser plus loin l’élargissement des champs d’activité de Verizon Consumer Group.

« On est en train de finaliser l’acquisition de TracFone, un fournisseur de téléphonie mobile prépayé qui va nous permettre d’accéder au marché d’entrée de gamme et d’élargir notre portée à 21 millions de clients additionnels qui vont s’ajouter à notre base de 130 millions de clients existants », explique Manon Brouillette.

La nouvelle PDG de Verizon Consumer Group insiste toutefois sur la grande fierté qu’elle ressent à titre de Trifluvienne d’origine de représenter le Québec comme PDG d’une des plus importantes entreprises américaines. « C’est la plus grande réalisation pour moi », confie-t-elle sans hésiter.