Où est rendue ma vieille carte Opus ? En mode de travail hybride, est-il encore avantageux d’acheter une passe mensuelle ? Au moment où la rentrée au bureau approche pour bon nombre de travailleurs, les questions sur le transport en commun commencent à éclore. Et les réponses se compliquent avec la toute nouvelle grille tarifaire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Stéphane Cloutier habite Longueuil et il travaille au centre-ville de Montréal. En temps normal, il prend le bus quotidiennement jusqu’au métro et emprunte ensuite la ligne jaune. Son employeur l’a prévenu qu’il retournerait en novembre dans sa tour deux ou trois fois par semaine, soit 10 jours par mois. Il a déjà commencé à s’y préparer en planifiant son transport.

« Puisqu’un titre mensuel permet habituellement d’économiser environ 50 % sur le tarif “au passage”, j’avais hâte de voir comment l’ARTM découperait son offre afin de permettre aux usagers [à horaire partagé] de continuer de bénéficier d’une économie de “volume” », raconte-t-il.

C’est la déception, puisqu’aucun nouveau titre pour les travailleurs comme lui n’a été créé.

Tout le monde sait qu’on va retourner [en présentiel] quelque part cet automne et la nouvelle grille [de l’ARTM] n’en tient pas compte. Ça ne fait pas très sérieux ! Stéphane Cloutier, résidant de Longueuil travaillant à Montréal

L’ARTM jure qu’elle évalue diverses options, mais ne promet rien pour cet automne.

Le Longueuillois entreprend alors une série de calculs pour identifier l’option la moins chère. Il découvre d’abord, dans la grille tarifaire en vigueur depuis le 1er juillet, une passe mensuelle appelée Tous modes ABC à 180 $. Ouf ! C’est 25 % de plus que sa TRAM 3, vendue 144 $. Il faut savoir que les huit anciennes zones tarifaires (1 à 8) ont été remplacées par quatre zones identifiées par des lettres (A à D), comme le montrent les cartes ci-dessous.

Zones de tarification du transport en commun INFOGRAPHIE LA PRESSE Anciennes zones

INFOGRAPHIE LA PRESSE Nouvelles zones (en vigueur depuis le 1er juillet) 1 /2



Mais en regardant de plus près, Stéphane constate que sa TRAM 3 ne sera abolie qu’en juillet prochain. Il trouve encore la note salée, à 14,40 $ par jour (144 $/10 jours). Le service à la clientèle lui suggère plutôt d’acheter des carnets de billets (10 passages ABC pour 64 $). Coût quotidien : 12,80 $ (6,40 $ x2). Il pourrait aussi combiner trois différents carnets dont je vous épargne les détails, sauf le prix, 12,65 $ par jour.

Vous êtes déjà mêlés ? Je l’étais aussi.

J’ai donc contacté l’ARTM. Daniel Bergeron, directeur exécutif à la planification des transports et mobilité, a accepté de me donner un cours de 45 minutes sur la refonte tarifaire qui s’étalera jusqu’en 2025.

J’ai aussi échangé une dizaine de fois avec le responsable des communications, lu la nouvelle grille de 52 pages, fouillé dans les anciennes et les communiqués de presse. Cela m’a permis d’élaborer la synthèse que voici au sujet des TRAM, ces titres mensuels illimités appelés à disparaître. Pas moins de 75 % des usagers du transport en commun utilisent une carte mensuelle.

* * *

On a souvent lu qu’il y avait environ 750 tarifs dans le réseau. « Dans la réalité, il y en avait plus de 1500. En grattant, on s’est rendu compte que c’était encore plus complexe que ce qui paraissait déjà complexe », raconte M. Bergeron. Nul doute, donc, qu’un grand ménage s’imposait. Pour rendre l’ensemble plus cohérent et faciliter la vie des usagers.

Le premier petit coup de plumeau, le 1er juillet, a permis de retirer 153 tarifs (soit 10 %). Le nettoyage en profondeur est donc à venir. L’ARTM ambitionne d’en garder « une centaine ». On a envoyé une sonde sur Mars, on devrait pouvoir pondre une grille tarifaire qui ne nécessite pas un doctorat pour comprendre le transport durable dans le « 450-514 ».

Ces dernières années, une trentaine de scénarios de simplification ont été évalués. On aurait pu moduler les tarifs, comme ça se fait ailleurs, en fonction du moment de la journée ou du moyen de transport utilisé. On a finalement choisi de rendre ça le plus simple possible : quatre zones. Et un tarif unique, que l’on saute dans le train, le bus, le métro et même le futur REM.

* * *

Le hic, c’est que cette réforme s’étale sur des années. La complexité ne disparaît donc pas d’un coup. Au contraire, les différentes étapes suscitent une certaine confusion. Par exemple, Saint-Bruno a basculé le 1er juillet de la zone 5 à la zone 3… alors que les zones chiffrées ont été rayées de la carte. Ses résidants se trouveront en zone B l’an prochain. Et les TRAM disparaîtront toutes dans un an, sauf la 4.

N’aurait-il pas été plus commode de retirer le band-aid d’un coup ? De pondre une nouvelle grille et de l’imposer partout, à tous, le même jour ? Possiblement. Mais « il fallait respecter la capacité des systèmes » et on voulait éviter les chocs tarifaires en étalant les hausses, plaide-t-on… même si elles sont censées ne toucher que 5 % des usagers.

En réalité, vous n’avez sûrement pas besoin (ni le temps) de comprendre tout ce capharnaüm. Mais comme on vient de le voir avec l’histoire de Stéphane, même les cas simples peuvent occasionner une gymnastique mentale digne de Simone Biles.

Et malheureusement, l’ARTM ne répond pas aux interrogations des usagers en ce qui concerne les titres qu’elle a elle-même créés. Il faut contacter les sociétés de transport (STM, RTL, STL, etc.). Or, lorsqu’il est question d’un trajet qui concerne plus d’une zone, les employés ne sont pas toujours capables de répondre. Je suis peut-être juste mal tombée… Quant au message enregistré de la RTL (Longueuil) au sujet des tarifs en vigueur, il commence par la TRAM 5… qui n’existe plus ! Ce n’est pas rassurant.

La grille tarifaire est par ailleurs disparue du site d’exo, consulté par les usagers du train. Pas le choix, il faut consulter celui de l’ARTM pour fouiller dans la brique de 52 pages pour connaître le nouveau prix de sa TRAM… si elle existe encore.

Avez-vous hâte de découvrir les joies du métro-boulot-dodo en mode hybride ?