Chroniques

Québec agricole inc.

La vache à lait d’Inovo : les œufs

Le Québec recense quelques 28 000 fermes de tailles et de productions diverses. Si on assiste à l’émergence de nombreuses petites exploitations agricoles bios ou de proximité, la réalité économique est que ce sont moins de 30 % des fermes québécoises qui produisent près de 80 % des denrées que l’on retrouve en épicerie. Au cours des prochaines semaines, on vous propose de découvrir quelques-unes de ces grandes entreprises agricoles intégrées et diversifiées du Québec.