La jeune pousse montréalaise Deep Sky vient d’entreprendre les études géologiques nécessaires pour stocker du CO₂ dans les sous-sols de Bécancour et de Thetford Mines. Explications.

« On est en train de faire une carte du souterrain », résume le président et cofondateur de Deep Sky, Frédéric Lalonde, lors d’un entretien téléphonique. L’exercice permettra de cartographier le sous-sol québécois afin d’obtenir « l’équivalent d’un Google Maps souterrain » des deux sites où l’entreprise projette de stocker du CO₂.

Situé à Bécancour, le premier site couvre une superficie de près de 50 km⁠2 dans des zones industrielles, agricoles, voire résidentielles. « On a obtenu les autorisations [des propriétaires], un terrain à la fois », raconte M. Lalonde, également grand patron et cofondateur de la populaire application de voyage Hopper.

Plus de 15 000 détecteurs acoustiques ont été installés aux quatre coins de cette zone afin, grâce à des vibrations émises jusqu’à quatre kilomètres de profondeur, de recueillir les données nécessaires pour caractériser le sol.

Si le site se révèle propice au stockage, l’entreprise compte y construire les installations pour capter et stocker du carbone. « Lorsqu’on regarde au Québec où il y a la plus grande concentration d’émissions de GES, c’est à Bécancour », indique M. Lalonde.

« On aura la possibilité de capter à la source plusieurs millions de tonnes. Ce qui ferait de Bécancour non seulement la vallée de la transition, mais potentiellement le seul parc industriel carbonégatif », ajoute-t-il.

« Minéraliser du CO 2 » à Thetford Mines

Deep Sky a commencé d’autres études de préfaisabilité près de la municipalité de Thetford Mines pour caractériser le sol et savoir s’il est possible d’y « minéraliser du CO₂ ».

PHOTO FOURNIE PAR DEEP SKY Site potentiel de minéralisation du CO 2 à Thetford Mines

La minéralisation in situ est un procédé de stockage qui diffère de celui de l’injection, projeté à Bécancour. Il consiste à injecter du CO₂ dissous dans l’eau dans des roches volcaniques souterraines réactives au carbone. Celles-ci permettent de convertir le CO₂ en une sorte de calcite, l’empêchant de remonter à la surface et de retourner dans l’atmosphère.

Peu éprouvé, le procédé a toutefois attiré l’attention dans les derniers mois. En mai, la firme suisse Climeworks a démarré en Islande l’exploitation de la plus grande usine de captage et de stockage direct de l’air. Baptisée Mammoth, cette dernière pourrait capter et séquestrer jusqu’à 36 000 tonnes de CO₂ par an.

La minéralisation pourrait connaître un bel avenir dans la province, selon M. Lalonde. « Au Québec, on en a, de la roche volcanique. Tout le Grand Nord est en roches volcaniques. »

PHOTO FRANCESCA JONES, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La machine Mammoth installée en Islande, en mars dernier

Où en est le captage de carbone ?

À l’heure actuelle, l’Agence internationale de l’énergie dénombre « environ 45 installations commerciales » de captage et de stockage de carbone et « plus de 700 projets » en phase de développement. En 2023, la capacité de captage annoncée pour 2030 a augmenté de 35 %, tandis que la capacité de stockage annoncée a augmenté de 70 %.

« On est au tout début de la courbe », selon Frédéric Lalonde. Les technologies actuellement utilisées ont été développées il y a « trois à cinq ans » seulement, dit-il, précisant qu’elles consomment actuellement beaucoup trop d’énergie. « Je dirais qu’on est actuellement [dans le secteur du captage de carbone] là où on se trouvait dans les années 1970 avec les ordinateurs. »