Est-ce que l’intelligence artificielle a du talent ?

Nous avons fait la demande suivante à l’outil de conception graphique Designer, sur le site Copilot de Microsoft, alimenté par le générateur d’images DALL-E 3 d’OpenAI.

« Fais-moi cinq propositions de logos au design épuré pour une petite entreprise de Montréal nommée Goulot, spécialisée dans la fabrication de tire-bouchons. Le nom de l’entreprise doit apparaître sous le logo. »

En une ou deux minutes, la plateforme a produit quatre groupes de logos, d’inspirations variées. Nous laissons le lecteur apprécier.

IMAGE GÉNÉRÉE AVEC DALL-E 3 D’OPENAI Un premier groupe de logos généré par intelligence artificielle.

IMAGE GÉNÉRÉE AVEC DALL-E 3 D’OPENAI Un deuxième groupe de logos généré par intelligence artificielle.

IMAGE GÉNÉRÉE AVEC DALL-E 3 D’OPENAI Un troisième groupe de logos généré par intelligence artificielle.

IMAGE GÉNÉRÉE AVEC DALL-E 3 D’OPENAI Un quatrième groupe de logos généré par intelligence artificielle. 1 /4







« Les logos IA sont de toute beauté, n’est-ce pas ? », a ironiquement commenté Catherine D’Amours, professeure-chercheuse à l’École de design de l’UQAM.

Elle ne ferme pas la porte de l’intelligence artificielle pour autant.

Il faut qu’on reste à l’affût et qu’on se tienne informés. Je pense que ça doit devenir un outil, un outil qui va transformer certaines étapes de création, qui va transformer certaines étapes d’idéation. Mais ce n’est pas la fin du travail de création. Ça ne peut pas remplacer un travail de recherche approfondi, ça ne peut pas remplacer l’émotion que l’humain peut traduire dans son travail de création. Catherine D’Amours

Mais comme tout créateur, Catherine D’Amours garde l’esprit ouvert : « Peut-être que le temps me dira que je me trompe. »

« J’invite vraiment les PME à investir, insiste Hélène Godin de La Factry. Aujourd’hui, on pense que c’est facile d’aller créer son nouveau logo avec ChatGPT ou les outils graphiques qui sont un peu plus à portée de main. Mais créer un logo, c’est beaucoup plus que ça. Confiez le travail à des professionnels de l’identité de marque qui vont réfléchir à votre positionnement et à l’image qui va en découler. Quand c’est collé à tes valeurs, c’est vraiment un investissement à long terme, qui va faire en sorte que ta marque va évoluer par la suite et non changer comme une girouette. »