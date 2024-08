Vice-présidente au marketing et aux communications externes

Mettre l’humain au cœur des communications marketing

Geneviève Fournier est, comme elle le dirait, arrivée en marketing par accident. Forte de plus de 25 ans dans le domaine, elle devient aujourd’hui vice-présidente au marketing et aux communications externes du Fonds de solidarité FTQ et rejoint le comité de direction. Ayant un parcours riche au sein de nombreuses grandes institutions, Geneviève occupait précédemment le poste de vice-présidente marketing – Expérience client chez Hydro-Québec.

« Dans mon travail, je veux pouvoir préparer le legs des générations futures et servir le Québec. J’ai décidé de venir travailler au Fonds, oui pour l’équipe, mais également pour ses valeurs. Par son investissement social, le Fonds fait une réelle différence sur le Québec et sur les générations présentes et futures. J’ai déjà hâte de mobiliser mon équipe pour qu’on continue de sortir des sentiers battus. »

Reconnue comme une leader ouverte et résiliente, Geneviève se décrit comme une personne qui est soucieuse de toujours mettre l’humain de l’avant et s’identifie à des organisations qui misent sur cette valeur. Sensible à l’importance de faire progresser l’égalité et la diversité dans le milieu du travail, elle s’est impliquée pour promouvoir des femmes dans des rôles de gestion.

Geneviève a étudié en histoire et en sciences politiques à l’Université Laval et a effectué une maitrise en relations internationales. Elle s’est ensuite spécialisée en ajoutant à son arc un MBA complété à l’UQAM et à Paris-Dauphine PSL.

Nous pouvons anticiper de la croiser sur son vélo puisqu’elle nous dit être passionnée de cyclisme!

Félicitations Geneviève!

www.fondsftq.com