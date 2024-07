ASSOCIÉE

Nous avons le plaisir d’accueillir Me Anne Merminod comme associée au sein de notre bureau de Montréal. Possédant près de 15 ans d’expérience en matière d’actions collectives de haut niveau, l’arrivée d’Anne au cabinet contribue à renforcer notre pratique de litige de premier plan au Québec.

Anne est une avocate plaidante reconnue qui a été classée par des répertoires tels que Chambers Canada, Benchmark Litigation (catégories Litigation Star, 40 & Under List et Future Star), Best Lawyers et The Canadian Legal Lexpert Directory. Elle a également été lauréate par Canadian Law Awards et Lexpert Rising Stars: Leading Lawyers Under 40.

La pratique d’Anne se concentre exclusivement à la défense d’actions collectives. Elle représente des sociétés publiques et privées œuvrant dans différents secteurs en matière de responsabilité du fait des produits, de sciences de la vie, de protection des renseignements personnels et de droit de la consommation.

Selon Me Sylvie Rodrigue, Ad. E., l’associée directrice du bureau de Montréal de Torys, l’arrivée d’Anne répond à une demande croissante des clients d’être représentés de manière efficace par des avocats spécialisés en matière d’actions collectives dans la province.

« Dans un contexte où de plus en plus d’actions collectives font l’objet de procès complexes et de longue durée, la vaste expérience d’Anne dans ce type de dossiers contribuera à mieux servir nos clients qui continuent de faire face à un nombre croissant d’actions collectives au Québec. Anne complète parfaitement notre équipe déjà exceptionnelle », a déclaré Sylvie.

Avec l’arrivée d’Anne, le bureau de Montréal comprend maintenant 38 professionnels juristes et non-juristes.

